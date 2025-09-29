Общество

Дмитрий Шахов получил награду «За заслуги в защите прав человека» 3 степени

За личный вклад в защиту и восстановление прав человека и гражданина уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова лично вручила ведомственную награду «За заслуги в защите прав человека» 3 степени уполномоченному по правам человека в Псковской области Дмитрию Шахову.

Фотографии предоставил Дмитрий Шахов

Как сообщил Псковской Ленте Новостей региональный омбудсмен, под председательством Татьяны Москальковой прошёл Всероссийский координационный Совет уполномоченных по правам человека в субъектах РФ в Москве 26 сентября. Заседание посвятили защите прав человека в местах принудительного содержания.

В работе также участвовали представители федеральных органов власти и общественных институтов: председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев; полномочный представитель Совета Федерации по взаимодействию с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Сергей Брилка; председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова; министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко; первый заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Александр Горовой; заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Александр Розин; первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев; президент Федеральной палаты адвокатов РФ Светлана Володина.

В своем выступлении на Всероссийском координационном Совете уполномоченных по правам человека Татьяна Москалькова отметила, что доля обращений в адрес уполномоченного по правам человека в Российской Федерации от граждан, находящихся в местах лишения свободы, традиционно занимает одно из ведущих мест. За последние 2,5 года их поступило в наш адрес более 74 тысяч. Большая часть касается ситуации в учреждениях уголовно-исполнительной системы: обеспечение права на охрану здоровья и медпомощь, условия содержания, перевод в учреждение ближе к месту жительства родственников, освобождение от отбывания наказания по болезни или по условно-досрочному освобождению.

Федеральный омбудсмен считает необходимым продолжить работу по гуманизации уголовного законодательства и улучшению условий отбывания наказаний и мер пресечения, расширить перечень экономических преступлений, за которые назначаются принудительные работы.

В ходе Всероссийского координационного Совета региональные уполномоченные по правам человека представили комплексный анализ ситуации, связанной с защитой прав граждан в местах принудительного содержания: о проблемах соблюдения прав граждан при конвоировании и нахождении в конвойных помещениях судов, о защите прав осужденных при исполнении наказания в виде принудительных работ, иностранных граждан и лиц без гражданства, содержащихся в ЦВСИГ, в специальных учреждениях МВД России, об организации медицинского обеспечения в местах принудительного содержания граждан, о повышении эффективности взаимодействии уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации с общественными наблюдательными комиссиями, а также о соблюдении прав граждан в процессе реализации федерального закона «О пробации в Российской Федерации» и защите прав лиц, содержащихся в судебно-психиатрических экспертных организациях и отделениях принудительного лечения специализированного типа, о соблюдении прав и законных интересов граждан, страдающих психическими расстройствами, совершивших общественно опасные деяния, в рамках реализации принудительных мер медицинского характера по приговору суда.

По итогам выступлений в адрес федеральных органов государственной власти будут направлены предложения:

ускорить принятие закона об упрощении порядка предоставления свиданий подозреваемым и обвиняемым с близкими родственниками;

рассмотреть возможность закрепления в правилах внутреннего распорядка СИЗО возможности предоставления услуги по сурдопереводу для инвалидов по слуху;

завершить работу по созданию медицинской информационной системы УИС и ее интеграции в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения;

исключить использование клеток в залах судов в отношении граждан, совершивших не тяжкие преступления.

В завершение Всероссийского координационного Совета состоялось награждение ряда региональных уполномоченных по правам человека за их личный вклад в защиту и восстановление прав граждан.