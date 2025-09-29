Общество

В псковской «Альме» стартует «Неделя кофе»

Кофейня «Альма» приглашает гостей на праздничную «Неделю кофе», приуроченную к международному Дню кофе, с 29 сентября по 3 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации кафе.

Фото здесь и далее: кафе «Альма»

В течение всей акции каждое утро в 9:00 в официальном сообществе кофейни «ВКонтакте» будет публиковаться список из трех имен, выбранных случайным образом. Счастливчики, чьи имена окажутся в списке, смогут в этот день приобрести любой кофе из меню «Альмы» со скидкой 50%.

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо предъявить документ, подтверждающий имя, и отметить кофейню в сторис «ВКонтакте». Воспользоваться предложением один участник может не более двух раз за весь период акции.

Организаторы предлагают гостям самим поучаствовать в формировании праздничных списков — для этого нужно написать в комментариях имя, которое, по их мнению, обязательно должно попасть в подборку. Подробности можно узнать в группе ВК кафе «Альма».

