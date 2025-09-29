Общество

«Собственной персоной»: Борис Елкин о подготовке к зиме и завершении сезона благоустройства. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Собственной персоной», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 30 сентября.

Гость студии — глава города Пскова Борис Елкин. Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним о о завершении проектов благоустройства этого сезона в Пскове и о подготовке к зимнему периоду.

Старт нового отопительного сезоне дан. Что уже включено, что в процессе? Есть ли сейчас какие-то сложности по подключению отопления? Какова готовность к зиме у подрядчиков, которые занимаются содержанием улично-дорожной сети? Что удалось сделать в этом сезоне по ремонтам дорог и дворов?