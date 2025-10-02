Псковcкая обл.
Общество

«Дневной дозор»: Сельхозярмарки — дань традиции или рабочий инструмент продаж?

02.10.2025 13:55|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Сельхозярмарки — это дань традиции или рабочий инструмент продаж для фермеров и частников?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

 

Русская ярмарка — это традиционное для осени событие, уходящее своими корнями еще в глубину веков. Псков на протяжении многих столетий был торговым городом, псковичи знали толк в ярмарках. Они были местом, где можно и себя показать, и на других посмотреть, и приобрести все необходимое. Эта традиция возродилась несколько десятилетий назад и ежегодно в Пскове и других муниципалитетах проходят осенние ярмарки.

Например, совсем недавно в Псковском районе прошла уже 25 по счету, юбилейная сельскохозяйственная ярмарка. В ней участвовали сельхозпредприятия, фермеры, перерабатывающие организации и владельцы личных подсобных хозяйств.

За день сельхозярмарку посетили более 5 тысяч человек. Горожане смогли приобрести продукцию напрямую у производителей. За семь часов работы было продано свыше 65 тонн картофеля, почти 3 тонны овощей, 1,5 тонны свежего мяса, более 600 килограмм мясной, 800 килограмм молочной продукции, а также около 200 килограмм рыбы. По старой традиции, ярмарки — это всегда праздник, а какой же праздник без веселья? На ярмарке для гостей проходил смотр коллективов художественной самодеятельности, проводилась и выставка мастеров прикладного творчества.

Однако, если вспомнить сельхозярмарки 10-15 лет тому назад, то и фермеров на них было куда больше, и желающих приобрести местную сельхозпродукцию прямиком от производителей было в достатке. Сегодня же, на первый взгляд, те же ярмарки выходного дня проходят с куда меньшим размахом: и фермеров, и представителей крестьянских хозяйств с каждым годом становится меньше, ассортимент все скуднее, а толп желающих купить деревенский творог или же картошку с грядки нет и подавно. В связи с чем возникает вопрос, а так ли популярны ярмарки в наше время? Сельхозярмарки — это дань традиции или рабочий инструмент продаж для фермеров и частников? Соблюдаются ли на ярмарках требования СанПиНа и проходит ли продукция фермеров проверку на качество? Есть ли будущее у сельскохозяйственных ярмарок? Все эти вопросы мы зададим нашим экспертам в программе «Дневной дозор».

Заместитель министра сельского хозяйства Псковской области Юлия Ким сообщила, что сельскохозяйственные ярмарки, не только районные или областные, но и выходного дня на центральном рынке все же пользуются популярностью и у жителей, и у сельхозпроизводителей. По ее словам, молодое поколение большее предпочтение отдает заказам продуктов через интернет, но тем не менее гостей на ярмарках всегда достаточно много. 

«Безусловно, ярмарки популярны и востребованы как у жителей нашей области, так и у производителей. Например, в ряде муниципалитетов проходят ярмарки выходного дня, и город Псков не исключение. Каждую субботу у нас в городе на центральном рынке проходит такая ярмарка, и уже не один год подряд. Там всегда много покупателей и фермеров, которые приезжают со своей продукцией из других районов области. Ну а со второй половины сентября, по традиции, в каждом муниципальном округе у нас проходят еще ежегодные осенние сельскохозяйственные ярмарки. И информацию о таких ярмарках мы тоже размещаем на сайте нашего министерства. Наши фермеры, предприятия и граждане, у которых есть личное подсобное хозяйство, пользуются возможностью реализовать свою продукцию на ярмарке, и продукция эта востребована покупателем. Поэтому мы можем говорить о том, что ярмарки — это традиция, возможности и выгода для всех. Контингент на ярмарках разный, но, наверное, все-таки молодежь больше пользуется такой формой, как интернет-торговля или доставкой из торговых сетей. У каждого свои предпочтения».

Заместитель начальника отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Псковской области Надежда Шаманская рассказала о том, как обезопасить себя от отравления и покупки некачественной продукции на сельскохозяйственных ярмарках. Также она назвала требования, которым должен соответствовать товар и продавец, участвующий в ярмарке.

«Чтобы от ярмарки остались приятные впечатления, нужно покупать товары только там, где есть наглядная информация о продавце, то есть вывеска с реквизитами. Точка продажи, прежде всего, должна вызывать доверие. Желательно обратить внимание на наличие у продавца санитарной одежды и условия соблюдения личной гигиены. На ярмарку мы идем в первую очередь за товарами. На что стоит обратить внимание при покупке? Первое: продажа пищевой продукции должна осуществляться при наличии условий для ее хранения и реализации, которые установил производитель продукции. Второе: продукция расположена на подтоварниках, стеллажах, в холодильниках или в морозильных камерах, в зависимости от условий хранения того или иного продукта. Хранение товара на земле запрещено. Также отпуск покупателям пищевых продуктов, случайно упавших на пол или загрязненных иным путем (санитарный брак), недопустим. Не допускается реализация на ярмарках скоропортящейся пищевой продукции при отсутствии холодильного оборудования, продуктов домашнего изготовления, продуктов с истекшими сроками годности, продуктов без маркировки. Хлеб, кондитерские изделия, хлебобулочные изделия можно продавать только в упакованном виде. Продажа арбузов, дынь частями и с надрезами не допускается. При выборе продуктов будьте внимательны, не покупайте скоропортящиеся продукты, которые в теплую погоду хранят без холодильника. Фрукты и овощи не должны быть вялыми, грязными, подгнившими, побитыми. При дегустации или выборе продуктов используйте влажные салфетки и антисептики, чтобы не пачкаться самому и не пачкать товар. На территории ярмарки должна быть проведена ежедневная уборка. Твердые коммунальные и иные отходы можно собирать в мусоросборники, установленные на площадках с твердым покрытием. На ярмарке не допускается содержать животных и птиц. Также ярмарки размещаются в местах, расположенных на расстоянии не более ста метров от туалетов. И в завершение самое главное, что должен знать покупатель о своих правах: каждый покупатель имеет право ознакомиться с документами, которые подтверждают соответствие товаров установленным требованиям. Например, можно попросить у продавца показать декларацию о соответствии продукции и товарно-сопроводительные документы, которые подтверждают поступление продукции данному продавцу».

Глава Новоржевского района Любовь Трифонова рассказала о ярмарке, которая на днях прошла в муниципальном образовании. По ее словам, получился действительно отличный праздник не только для новоржевцев, но и для гостей из соседних районов. Для фермеров же это был хороший шанс продать плоды своих трудов. Она уточнила, какая продукция на новоржевской ярмарке пользовалась особым спросом. 

«Мы в прошлом году возродили практику проведения сельскохозяйственных ярмарок на территории нашего муниципального образования, и это уже третья сезонная ярмарка. Жители, которые выращивают свою продукцию и имеют ее излишки, получили возможность принять участие в ярмарке и выставить эти излишки на продажу. А также мы дополнительно пригласили других сельхозтоваропроизводителей и производителей собственной продукции. К нам приехали 24 производителя, которые привезли саженцы многолетних цветочных растений, плодовых деревьев, кустарников, овощи, фрукты, рыбу, изделия из дерева, валенки. Особо пользовались спросом картофель, яблоки и, конечно, у женщин — саженцы гортензий. Сорта были самые разнообразные, цены — приемлемые, поэтому я обратила внимание именно на это. Также пользовалась спросом демидовская тушенка и другие продукты питания. В основном присутствующие были жителями Новорожевского муниципального округа, наши гости, но я заметила, что на ярмарке присутствовали и жители соседних районов, которым тоже была интересна продаваемая продукция. Молодежи было немного, в основном были жители среднего возраста. У нас эта ярмарка получилась, как мини-праздник. У людей была возможность что-то приобрести, увидеть друзей и знакомых, а также немножко развлечься, потому что в ходе ярмарки у нас была продумана небольшая развлекательная программа — концертное мероприятие на соответствующую тематику. И для людей это был праздник. Это добрая традиция, которую нужно соблюдать и развивать. Мы обязательно продолжим эту традицию, с учетом мнения жителей. На следующий год мы обязательно будем проводить такие ярмарки, потому что я считаю, что это действительно настоящая народная традиция».

Руководитель крестьянского (фермерского) хозяйства «Прометей» в Гдовском районе, доктор сельскохозяйственных наук Александр Конашенков сообщил, что всегда принимает участие в ярмарках. По его словам, это не только дань традиции, но еще и хороший инструмент продаж для фермеров. Он назвал три плюса ярмарок, как для сельхозпредприятий, так и для покупателей, а также подтвердил, что вся продукция на ярмарках Гдовского района проходит все необходимые процедуры по контролю качества.

«Во-первых, это и то, и другое. Во-вторых, фермер, который выезжает на ярмарку, допустим, в свой район, — мы все равно помогаем людям, потому что снижаем цену. То есть продаем не по рыночной стоимости, а ниже. Это большой плюс для людей, у которых нет больших заработков. В-третьих, это реклама нашей продукции, фермеров, которые здесь работают. Мы всегда сертифицируем продукцию: у нас есть на все сертификаты качества, и ежегодно проводим дополнительный рабочий контроль. Здесь все по-честному, как положено. На ярмарки сейчас ходят все поколения — и взрослые, и средний возраст, и молодежь. Там можно и шашлык поесть, и песни послушать, и купить, в принципе, все, что можно. Кому что нравится. Это, кроме того, и часть досуга. У нас в Гдове такая ярмарка проходит два раза в год».

Коллега Александра Конашенкова, глава крестьянского хозяйства «Витязь» Андрей Вороненков тоже к ярмаркам относится положительно. По его словам, это не только дань традиции, но и возможности для тех, кто решил посвятить свою жизнь сельскому хозяйству.  Они позволяют не только продать свою продукцию, но и являются своеобразной площадкой обмена опытом для фермеров, садоводов. Он также рассказал, что еще лет 20 тому назад его хозяйство активно принимало в ярмарках участие, но на сегодняшний день для многих сельхозпредприятий, и для «Витязя» в том числе, участие в ярмарках — непозволительная роскошь. Он пояснил, с чем это связано.

«С удовольствием принимал бы участие, но из-за того, что у нас сборочный цикл накладывается — а он, как русская пословица говорит, «день год кормит», — мы уже много лет не участвуем в ярмарке. Потому что для этого надо иметь отдельную структуру, свободных людей; подготовка занимает два-три дня, затем участие в ярмарке, а после еще нужно вписываться в процессы. То есть наше производство не может себе этого позволить по причине экономической целесообразности на сегодняшний день. На ранних этапах становления, когда наши объемы измерялись десятками тонн, сотнями единиц продукции, — а сейчас она тысячами измеряется, — мы с удовольствием участвовали, предлагали и картофель, и морковь, и свеклу в свое время. Но это было лет 20 назад. Взять, к примеру, осень: нужно за месяц все убрать. Ярмарка отберет не день — она неделю заберет. Свободных людей нет, ситуация сложная, как и везде, а в деревне она еще сложнее. Как говорят, «рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше».

Начальник комитета потребительского рынка и размещения заказов для муниципальных нужд города Великие Луки Елена Антонюк рассказала, что и в южной столице ярмарки пользуются не меньшей популярностью, чем в Пскове. Да, молодежь на сельскохозяйственных ярмарках - гость не частый, но вот молодым семьям с детьми такие мероприятия очень даже нравятся.

«Ярмарки, конечно, пользуются спросом. Населения бывает очень много, но иногда нам какие-то моменты срывает погода, а так вообще они очень востребованы. И участников у нас большая регистрация. Это было и на весенней — 300 участников было зарегистрировано, — и вот на осенней уже зарегистрировано 295. То есть около 300, опять-таки. Поэтому, естественно, население любит это мероприятие, активно его посещает и совершает покупки. Это не дань каким-то традициям, а то, что действительно пользуется спросом. Если говорить о том, кто посещает ярмарки, молодежи, наверное, не так много, а вот молодых семей с детьми у нас бывает очень много».

В нашей программе ни один из собеседников не считает сельскохозяйственные ярмарки пережитком прошлого. Наоборот, все они убеждены, что такие ярмарки должны существовать. Многие эксперты отмечали, что сельхозярмарки —  это не дань традиции, а отличный способ для фермеров распродать излишки со своего огорода. Хоть и сезонный, но дополнительный источник дохода. Конечно, молодежь не в восторге от тыкв и саженцев, и есть риск, что поколение доставки со временем забудет дорогу на ярмарки. Однако пока гостей там по-прежнему много.

Александра Братчикова

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
