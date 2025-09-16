Объявлены победители юбилейной сельхозярмарки Псковского района

Стали известны победители юбилейной сельхозярмарки Псковского района, которая прошла сегодня, 20 сентября. Лучших участников отметили дипломами и памятными подарками. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова в своём Telegram-канале.
«Ежегодно в ходе проведения осенней сельскохозяйственной ярмарки стараемся отметить лучших участников дипломами и подарками на память. Решение принимается конкурсной комиссией, учитывается всё – от спектра представленной продукции до творческого подхода к ее реализации», - отметила глава района.
По итогам работы конкурсной комиссии дипломы победителей получили:
Напомним, что на ярмарке предприятия и фермеры представили свою продукцию, аграрии представили образцы мощной современной сельскохозяйственной техники. Также для посетителей организовали интерактивные площадки, мастер-классы и развлекательную программу.