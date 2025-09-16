Общество

Объявлены победители юбилейной сельхозярмарки Псковского района

Стали известны победители юбилейной сельхозярмарки Псковского района, которая прошла сегодня, 20 сентября. Лучших участников отметили дипломами и памятными подарками. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова в своём Telegram-канале.

«Ежегодно в ходе проведения осенней сельскохозяйственной ярмарки стараемся отметить лучших участников дипломами и подарками на память. Решение принимается конкурсной комиссией, учитывается всё – от спектра представленной продукции до творческого подхода к ее реализации», - отметила глава района.

По итогам работы конкурсной комиссии дипломы победителей получили:

Ветеранские организации всех 10 волостей Псковского района;

ООО «Племрепродуктор Назия»;

СПК (Колхоз) «Передовик»;

ООО «ПсковАгроИнвест»;

ИП Никандрова Лариса Викторовна;

ОАО «Псковский гормолзавод»;

ООО «Балт-Фиш Плюс»;

Псковское Райпо;

ЗАО «Агрофирма «Победа»;

КФХ Мельник Владимир;

ОАО «Инвет» (Республика Беларусь);

ИП ГКФХ Моисеев Геннадий Алексеевич;

ЛПХ Лапина Ольга Викторовна;

ЛПХ Курчикова Наталья Викторовна;

Елена Лебедева;

Юлия Новикова;

ООО «Лидер плюс»;

Наталья Чистова;

Яна Спиридонова.

Напомним, что на ярмарке предприятия и фермеры представили свою продукцию, аграрии представили образцы мощной современной сельскохозяйственной техники. Также для посетителей организовали интерактивные площадки, мастер-классы и развлекательную программу.