Общество

Советы по покупке продуктов на уличных ярмарках дали псковичам в Роспотребнадзоре

12.09.2025 17:35|ПсковКомментариев: 0

С 13 сентября по 11 октября на территории региона пройдут многочисленные продовольственные ярмарки, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по Псковской области и рассказали, как покупать продукты на улице, чтобы ярмарки оставили только светлые впечатления.

График проведения осенних ярмарок в Псковской области можно посмотреть тут

Торговое место

- Точка продажи вызывает доверие, на палатке есть вывеска с основными данными и реквизитами продавца.

- Созданы условия для соблюдения правил личной гигиены продавца; в нестационарных торговых точках, реализующих непродовольственные товары и нескоропортящуюся пищевую продукцию, можно использовать кожные антисептики для рук.

Продавец

- Опрятно одет, носит чистую санитарную одежду, включая специальный головной убор.

- При торговле пищевыми продуктами держит при себе медицинскую книжку с отметками о пройденном медицинском осмотре и заключением врача о допуске к работе, а также товаросопроводительные документы на реализуемую пищевую продукцию, обеспечивающие ее прослеживаемость.

Товар

1. Продажа пищевой продукции осуществляется при наличии условий для ее хранения и реализации, установленных производителем продукции.

2. Продукция расположена на подтоварниках, стеллажах в холодильниках или морозильных камерах, в зависимости от условий хранения того или иного продукта. Хранение товара на земле запрещено. Отпуск покупателям пищевых продуктов, случайно упавших на пол или загрязненных иным путем (санитарный брак), не допустим!

3. Не допускается реализация на ярмарках:

- скоропортящейся пищевой продукции при отсутствии холодильного оборудования;

- продуктов домашнего изготовления;

- продуктов с истекшими сроками годности;

- продуктов без маркировки.

4. Хлеб, кондитерские и хлебобулочные изделия можно продавать в упакованном виде.

5. Продажа арбузов, дынь частями и с надрезами не допускается.

6. При выборе продуктов будьте внимательны. Не покупайте скоропортящиеся продукты, которые в теплую погоду хранят без холодильников. Фрукты и овощи не должны быть вялыми, грязными, подгнившими, побитыми.

7. При дегустации или выборе продуктов используйте влажные салфетки и антисептики, чтобы не пачкаться самому и не пачкать товар.

Еда на ярмарке

Приготовление блюд на мангалах, жаровнях, решетках, котлах разрешено при условии изготовления полуфабрикатов в стационарных организациях.

При этом необходимо соблюдение следующих правил:

- в базовой организации созданы условия для обработки инвентаря, тары;

- для жарки используют древесину или готовый древесный уголь, металлические шампуры, а для отпуска – одноразовые посуду и столовые приборы;

- жарят непосредственно перед реализацией;

- у работника есть личная медицинская книжка с отметками о прохождении необходимых обследований, результатов лабораторных исследований, прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации;

- созданы условий для соблюдения работниками правил личной гигиены.

Для отпуска горячих готовых кулинарных изделий должны использовать изотермические или подогреваемые емкости, тележки, внутренняя поверхность которых выполнена из моющихся и нетоксичных материалов.

Питьевую воду и напитки в розлив продают в одноразовой посуде или потребительской упаковке.

Территория ярмарки

- На территории ярмарки должны проводить ежедневную уборку. Твердые коммунальные и иные отходы – собирать в мусоросборники, установленные на площадках с твердым покрытием. Накопление и транспортирование отходов осуществляют регулярно.

- На ярмарке не допускается содержание животных и птиц.

- Ярмарки размещаются в местах, расположенных на расстоянии не более 100 метров от туалета.

Права покупателя

Каждый имеет право ознакомиться с документами, подтверждающими соответствие товаров установленным требованиям, например, попросить продавца показать сертификат или декларацию о соответствии либо их копии, заверенные в установленном порядке, товарно-сопроводительные документы.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
ПЛН в телеграм
 

 
Лента новостей
