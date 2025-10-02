Общество

Российские блогеры зарабатывают до 30 млрд рублей в год на рекламе онлайн-казино

Стримеры и блогеры являются основным каналом продвижения в России нелегальных казино, зарабатывая на этом до 30 млрд рублей в год, подсчитали «Известия».

Теневой рынок незаконных сетевых азартных игр имеет годовую выручку до 400 млрд рублей и оборот от 1,2 до 4 трлн рублей. Основная ставка сделана на привлечение молодежи.

При выручке до 4 трлн рублей и доле в 30% на продвижение казино, блогерам достается примерно 25% от всех рекламных сумм — это до 30 млрд рублей в год. Стримы с играми в нелегальные казино на разных площадках проводят блогеры-миллионники, наиболее известными из которых являются Мелстрой и репер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

В прошлом «круткой слотов» занимался и певец Егор Крид, который сейчас предпочел заключить контракт на продвижение «белого» букмекера. Однако на теневом рынке осталось еще множество заметных фигур — к примеру, Асхаб Тамаев с 4,83 млн подписчиков на YouTube и каналом в Telegram с 776 тыс. участников. В тройку лидеров по аудитории в русскоязычном сегменте интернета входит также Витус Бритва, основу деятельности которого в принципе составляет реклама нелегальных казино.

«Нелегальный игорный бизнес сегодня — это примерно 450 млрд рублей в год, которые уходят в тень. Организаторы находятся за рубежом, до них так просто не добраться. В то же время у нас в России блогеры и различные Telegram-каналы массово заманивают молодежь в ловушку, получая за рекламу миллионы. Штраф для них сейчас — всего 2,5 тыс. рублей, и то не всегда», — отметил в августе этого года председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.