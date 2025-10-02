Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
вишневый сквер
развивающие секции для детей
Поднять из руин Романова горка в Пскове
Воркаут в Пскове
О новый местах для туристов
Как устроить свидание мечты?
вкусно и полезно плавленый сыр
«Автомир Пскова» в честь 25-летия ПЛН
Господин Рейтингомер
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
Развитие Силово-Медведево
ПЛН 25 лет
Вакансии Россети
Гений уездного города
нацпроект меняет учреждения культуры
 
 
 
ещё Общество 02.10.2025 17:350 Дождливая погода ожидается после 6 октября в Псковской области 03.10.2025 08:400 Российские блогеры зарабатывают до 30 млрд рублей в год на рекламе онлайн-казино 03.10.2025 08:000 Управляющие псковских ресторанов посетили гастрономический форум в Петербурге 03.10.2025 07:300 День ОМОН в России отмечают 3 октября 03.10.2025 07:000 Всемирный день улыбки празднуют 3 октября 02.10.2025 20:400 Псковская команда КВН «Хочу погладить» прибыла на полуфинал Центральной лиги «Нева»
 
 
 
Самое популярное 26.09.2025 08:352 Взрыв на железнодорожных путях произошел в Псковской области 26.09.2025 16:590 Взрыв на железнодорожных путях в Плюссе: что известно к этому часу 26.09.2025 09:590 Следователи и криминалисты выехали на место взрыва путей вблизи станции Плюсса 26.09.2025 08:480 Маршрут псковских «Ласточек» изменен по техническим причинам 29.09.2025 17:440 Рейтингомер: два митрополита, неуд за провал и ротация в прокуратуре
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Российские блогеры зарабатывают до 30 млрд рублей в год на рекламе онлайн-казино

03.10.2025 08:40|ПсковКомментариев: 0

Стримеры и блогеры являются основным каналом продвижения в России нелегальных казино, зарабатывая на этом до 30 млрд рублей в год, подсчитали «Известия».

Теневой рынок незаконных сетевых азартных игр имеет годовую выручку до 400 млрд рублей и оборот от 1,2 до 4 трлн рублей. Основная ставка сделана на привлечение молодежи.

При выручке до 4 трлн рублей и доле в 30% на продвижение казино, блогерам достается примерно 25% от всех рекламных сумм — это до 30 млрд рублей в год. Стримы с играми в нелегальные казино на разных площадках проводят блогеры-миллионники, наиболее известными из которых являются Мелстрой и репер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

В прошлом «круткой слотов» занимался и певец Егор Крид, который сейчас предпочел заключить контракт на продвижение «белого» букмекера. Однако на теневом рынке осталось еще множество заметных фигур — к примеру, Асхаб Тамаев с 4,83 млн подписчиков на YouTube и каналом в Telegram с 776 тыс. участников. В тройку лидеров по аудитории в русскоязычном сегменте интернета входит также Витус Бритва, основу деятельности которого в принципе составляет реклама нелегальных казино.

«Нелегальный игорный бизнес сегодня — это примерно 450 млрд рублей в год, которые уходят в тень. Организаторы находятся за рубежом, до них так просто не добраться. В то же время у нас в России блогеры и различные Telegram-каналы массово заманивают молодежь в ловушку, получая за рекламу миллионы. Штраф для них сейчас — всего 2,5 тыс. рублей, и то не всегда», — отметил в августе этого года председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Удобен ли единый платежный документ?
В опросе приняло участие 185 человек
03.10.2025, 09:150 Общественники настаивают на отзывной кампании Lada Vesta 03.10.2025, 08:400 Российские блогеры зарабатывают до 30 млрд рублей в год на рекламе онлайн-казино 03.10.2025, 08:200 Ограничения в движении введут на трассе Р-23 «Псков» в Лужском районе с 3 по 10 октября 03.10.2025, 08:000 Управляющие псковских ресторанов посетили гастрономический форум в Петербурге
03.10.2025, 07:300 День ОМОН в России отмечают 3 октября 03.10.2025, 07:000 Всемирный день улыбки празднуют 3 октября 02.10.2025, 22:340 Стали известны подробности наезда на столб напротив «Маяка» в Пскове 02.10.2025, 22:000 Врач оценила решение сразу лишать водительских прав при выявлении опасных заболеваний
02.10.2025, 21:400 Встреча с клириком Псковской епархии прошла в молодёжном центре «Трилучье» 02.10.2025, 21:200 В Псковской области продолжается выявление объектов нематериального этнокультурного достояния 02.10.2025, 21:000 День открытых дверей пройдёт в мастерской женских ремёсел «Псковское узорочье» 02.10.2025, 20:400 Псковская команда КВН «Хочу погладить» прибыла на полуфинал Центральной лиги «Нева»
02.10.2025, 20:200 Три новых знака туристской навигации установили в Опочке 02.10.2025, 20:000 ИТ-холдинг Т1: Есть четыре способа ускорить реальное внедрение ИИ 02.10.2025, 19:400 Загрязнённый вредными химическими веществами участок обнаружили в Псковской области 02.10.2025, 19:200 Лебединый привал в Тригорском заснял сотрудник Пушкинского Заповедника
02.10.2025, 19:050 Ограничение скорости будет действовать на пяти участках трассы Р-23 «Псков» 2 октября 02.10.2025, 19:000 Автомобиль BELGEE X70 получил рестайлинг 02.10.2025, 18:450 «Великий, могучий»: Господа-товарищи — обращения на современном русском языке 02.10.2025, 18:300 Псковичи могут предложить свой вопрос на Большой этнографический диктант
02.10.2025, 18:150 «Пастырь»: Пророк Иона 02.10.2025, 18:120 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 2 октября 02.10.2025, 18:000 Дополнительный набор идет в развивающие секции Пскова 02.10.2025, 17:510 Сервис ФНС для самозанятых «Мой налог» второй день работает со сбоями
02.10.2025, 17:500 Сдерживающие факторы и новые возможности привлечения кадров в сферу культуры обсудили депутаты СЗФО 02.10.2025, 17:440 Сова стала любимицей в псковской детской больнице. ВИДЕО 02.10.2025, 17:410 На улице 128-й Стрелковой Дивизии в Пскове ограничат движение на переезде 02.10.2025, 17:350 Дождливая погода ожидается после 6 октября в Псковской области
02.10.2025, 17:340 Парламентарии Северо-Запада поддержали ужесточение антиалкогольного законодательства 02.10.2025, 17:310 «Три мудреца»: Где взять денег? ВИДЕО 02.10.2025, 17:300 Жители Псковской области могут присоединиться к треку «Наставничество» 02.10.2025, 17:260 Профинансировать модернизацию колледжей культуры в рамках нацпроекта предложили региональные депутаты
02.10.2025, 17:200 В преддверии Дня учителя педагогов города Пскова чествовали в ПИЛГ 02.10.2025, 17:100 Пожилой мужчина пытался украсть коньяк в Великих Луках 02.10.2025, 17:000 Псковский эколог Сергей Елизаров финишировал в триатлоне Ironman быстрее чем за 10 часов 02.10.2025, 17:000 День в истории ПЛН. 2 октября
02.10.2025, 16:530 Контрольный выезд в округ №4: деньги для школы, новая котельная и свет в лесополосе 02.10.2025, 16:480 День учителя отметили торжественным мероприятием в псковской филармонии 02.10.2025, 16:361 Фотофакт: Стену Окольного города в Пскове ремонтируют возле Ольгинского моста 02.10.2025, 16:330 Сертификат в ресторан могут выиграть псковичи в фотоконкурсе «Ты дома!»
02.10.2025, 16:240 В Вологодской области застрелили волка, пробравшегося на территорию детского сада 02.10.2025, 16:110 Стругокрасненский суд оштрафовал оскорбившую и ударившую инспектора ДПС женщину 02.10.2025, 16:010 Выставка «По платью видно, кто идёт» о культуре народа сето завершила работу в Музее Мирового океана 02.10.2025, 15:490 В Локне дополнительно отремонтируют две улицы
02.10.2025, 15:380 Псковичка выиграла конкурс талантов в Москве в рамках «Мисс Россия-2025» 02.10.2025, 15:320 Леонида Слуцкого вновь избрали на пост председателя ЛДПР 02.10.2025, 15:300 Минопромторг намерен расширить список автомобилей, разрешенных в такси 02.10.2025, 15:200 Псковская область вошла в число 15 субъектов, успевших в срок реформировать унитарные предприятия
02.10.2025, 15:190 Собрания избранных. ИНФОГРАФИКА 02.10.2025, 15:100 Сбер: Порядка 500 псковских семей с детьми приобрели жильё по льготной программе за восемь месяцев 2025 года 02.10.2025, 15:030 Россияне до 14 лет смогут въехать в Белоруссию и Абхазию только по загранпаспорту 02.10.2025, 15:010 Псков участвует в конкурсе за звание столицы Тотального диктанта
02.10.2025, 15:000 Правительство РФ одобрило повышение сборов за охоту 02.10.2025, 14:590 «Банкротство и точка»: Банкротство, связанное с наследственной массой. ВИДЕО 02.10.2025, 14:500 И кинооктябрь впереди: псковичам представили онлайн-премьеры середины осени 02.10.2025, 14:480 Богатую коллекцию картин и документов получил в дар Пушкинский заповедник от праправнуков Евпраксии Вульф
02.10.2025, 14:350 Благотворительный концерт «За достойный труд наставников!» состоится в Пскове 02.10.2025, 14:270 В России появятся новые дорожные знаки 02.10.2025, 14:170 До +12 градусов прогнозируют в Псковской области 3 октября 02.10.2025, 14:120 Возле школы в дагестанском селе произошла стрельба, есть пострадавшие
02.10.2025, 14:070 Росстандарт утвердил первый ГОСТ на глэмпинги 02.10.2025, 14:000 Около 40 беременных псковских студенток получили выплату в размере 100 тысяч рублей 02.10.2025, 13:560 34-летнюю великолучанку в черном ищут в южной столице области 02.10.2025, 13:550 «Дневной дозор»: Сельхозярмарки — дань традиции или рабочий инструмент продаж?
02.10.2025, 13:500 Водопровод реконструируют на улице Вокзальной в Пскове 02.10.2025, 13:410 Сотни тысяч детей мигрантов в России не учатся в школах — глава СПЧ 02.10.2025, 13:310 В Псковской области отменили режим ЧС из-за переувлажнения почвы 02.10.2025, 13:280 Неработающие псковские пенсионеры могут получить налоговые вычеты по доходам с вкладов
02.10.2025, 13:240 Магнитная буря на Земле продолжается третий день 02.10.2025, 13:200 Арбитражная управляющая рассказала о ситуациях с наследством при банкротстве 02.10.2025, 13:140 Школы с высокими образовательными результатами отметят знаком качества 02.10.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Где взять денег?
02.10.2025, 12:580 Команды СЗФО и Беларуси по боксу встретятся на турнире в Великих Луках 02.10.2025, 12:490 Билайн запустил бесплатную подписку на связь и объявил новый праздник 02.10.2025, 12:480 Названы имена наставников псковского Литературного пространства молодых поэтов 02.10.2025, 12:400 Можно ли изымать единственное жилье умершего должника при банкротстве, ответила арбитражный управляющий
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru