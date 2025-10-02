Общество

Школьников и студентов региона приглашают к участию во Всероссийской викторине «История будущего: технологии научной фантастики»

Школьники и студенты Псковской области могут принять участие во всероссийской просветительской викторине «История будущего: технологии научной фантастики». Регистрация на участие в мероприятии доступна на официальном сайте проекта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Викторина пройдет в гибридном формате. Очная программа состоится 7 октября в Национальном центре «Россия» в рамках второго симпозиума «Создавая будущее». Дополнительные площадки будут организованы в регионах.

Известные актеры, ученые и писатели зачитают отрывки из произведений классиков фантастики и зададут вопросы о технологиях, предсказанных в книгах прошлого века. Среди тем — современные достижения атомной промышленности, искусственный интеллект, беспилотники, виртуальная реальность, биопротезы, экзоскелеты и другие атрибуты современного мира, которые когда-то считались фантастикой.

Онлайн-трансляция будет доступна для всех желающих на сайте проекта. Участникам викторины в онлайн-формате предстоит выбирать правильный ответ из нескольких вариантов в режиме реального времени.

Викторина организована в рамках Десятилетия науки и технологий при грантовой поддержке министерства науки и высшего образования РФ. Его целью является привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, содействие вовлечению исследователей и разработчиков в формирование образа будущего и решение важнейших задач технологического развития страны.