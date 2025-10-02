Общество

Приуроченное ко Дню учителя мероприятие состоялось в Острове

Праздничное мероприятие «Виват, учитель!», приуроченное ко Дню учителя, состоялось в Центре культуры «Юбилейный» города Острова 3 октября, сообщается в Telegram-канале главы Островского района Дмитрия Быстрова.

Фото: Дмитрий Быстров / Telegram

С приветственным словом и поздравлениями к присутствующим в зале ветеранам педагогического труда, руководителям образовательных учреждений, учителям школ и педагогам дополнительного образования обратилась заместитель главы администрации Островского района Лариса Иванова.

Она подчеркнула, что наравне с преподаванием учебной программы важной задачей педагога является формирование личности ученика, воспитание гражданской позиции, нравственных качеств в духе традиционных духовных и человеческих ценностей.

Поздравил педагогическое сообщество Островского района и начальник муниципального управления образования Алексей Васильев.

В ходе торжественной церемонии награждения Лариса Иванова и Алексей Васильев вручили большому количеству педагогов заслуженные награды: Почётные грамоты и благодарности министерства образования Псковской области, почётные грамоты, грамоты и благодарственные письма муниципалитета и управления образования.

Дмитрий Быстров отметил, что праздничную атмосферу присутствующим в зале создавали творческие коллективы Центра культуры «Юбилейный» и танцоры клуба спортивного бального танца «Аэроданс» Дома спорта и творчества города Острова. В заключении со своей концертной программой выступила Заслуженная артистка России Наталья Александрова.

«С наступающим праздником, уважаемые педагоги! Спасибо за ваш труд! Доброго здоровья, мира, успехов, благополучия!» - подытожил Дмитрий Быстров.