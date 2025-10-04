Общество

День сотрудников уголовного розыска МВД России отмечается сегодня

Ежегодно 5 октября сотрудники уголовного розыска России отмечают свой профессиональный праздник.

Российский сыск еще в царской России показал свою значимость и силу. 5 октября 1918 года Наркомат внутренних дел РСФСР утвердил «Положение об организации отделов уголовного розыска».

Центральное управление уголовного розыска — Центророзыск — было организовано в октябре 1918 года. С тех пор при местных органах милиции стали действовать специальные подразделения «для охраны порядка путем негласного расследования преступлений уголовного характера и борьбы с бандитизмом». В последующие годы эта служба развивалась и совершенствовалась.

Во время Великой Отечественной войны оперативники уголовного розыска, продолжая борьбу с преступностью, обеспечивали охрану общественного порядка, принимали активное участие в борьбе с диверсантами, вредителями, мародерами и дезертирами. Вместе с партизанами они действовали в тылу врага, а на освобожденных территориях помогали органам контрразведки уничтожать разведывательные группы врага, выявляли предателей.

В послевоенные годы наступил период кадрового и материально-технического укрепления службы уголовного розыска. Профессиональное мастерство сотрудников возрастало, совершенствовались методы оперативно-розыскной деятельности.

В настоящее время Главное управление уголовного розыска Министерства внутренних дел Российской Федерации (ГУУР МВД России) является самостоятельным структурным подразделением центрального аппарата МВД, обеспечивающим и осуществляющим в пределах своей компетенции функции министерства по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений общеуголовной направленности, розыска лиц, организации и осуществления оперативно-розыскной деятельности.

Уголовный розыск — одно из наиболее крупных и важных подразделений МВД. Служба оперативников постоянно связана с риском и самоотверженностью. Погони, перестрелки, засады, встречи с преступником один на один — ко всему этому сотрудник уголовного розыска должен быть готов ежедневно, ежечасно.

Профессионалы уголовного розыска ежегодно раскрывают почти 70% уголовных дел — это убийства, разбои, грабежи, кражи. Кроме того, сотрудники уголовного розыска ежегодно разыскивают преступников и без вести пропавших граждан. Первоочередными задачами угрозыска являются недопущение представителей криминалитета во властные структуры, предупреждение террористических актов, борьба с организованной преступностью, пресечение каналов незаконного оборота оружия и взрывчатых веществ, пишет calend.ru.

В свой профессиональный праздник все сотрудники угрозыска получают поздравления от руководства и коллег, а особо отличившиеся в работе — ведомственные награды и памятные подарки.