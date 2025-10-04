Общество

Мошенники придумали новую схему с аккаунтами на маркетплейсах

Мошенники звонят россиянам и под предлогом получения посылки с маркетплейса просят назвать код из смс.

Злоумышленник звонит жертве, сообщает, что ему якобы пришла посылка с маркетплейса, и уточняет, как удобнее было бы ее получить. Когда человек говорит, что не ждет никакую посылку, мошенник предлагает это проверить, для чего просит назвать код из смс, пишет РИА Новости.

Имея код, аферист может войти в аккаунт жертвы на маркетплейсе и получить доступ к ее банковским данным.

В сентябре в Банке России предупредили, что мошенники разработали новую схему обмана — теперь они представляются курьерами маркетплейсов и для подтверждения даты и места доставки мошенники просят назвать код из СМС или пуш-уведомления. На самом деле это одноразовый пароль от банка, который позволяет похитить деньги со счета.

В ЦБ посоветовали немедленно прерывать такие телефонные разговоры и напомнили, что коды из СМС никому сообщать нельзя, тем более что настоящие сотрудники маркетплейсов их никогда не запрашивают.