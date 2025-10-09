Общество

Псковский лицеист победил в одной из номинаций конкурса «Формула слова»

Ученик Псковского технического лицея победил в номинации «Научный квиз» конкурса «Формула слова», сообщается на сайте фестиваля «Наука 0+».

«Подведены итоги конкурса «Формула слова», проводимого фестивалем Наука 0+ совместно с Российским научным фондом, Наука и другими проектами. Этот конкурс предназначен для авторов, популяризаторов науки и журналистов, которые создают увлекательный и достоверный контент о науке для широкой аудитории. Мы ждем авторов, способных правдиво, интересно и доступно рассказать о сложных научных явлениях, исследованиях и открытиях», - сообщили организаторы.

Известно, что в этом году на конкурс было прислано более 350 заявок. Их авторы – от школьников до профессоров. Самому младшему – восемь лет, самому старшему – больше восьмидесяти. Лучшие работы будут опубликованы на ресурсах журналов «Кот Шрёдингера», «Думай» и других медиа.

Список победителей в номинации «Научный квиз»:

«Полосатый рейс. Как колорадский жук покорил мир». Марина Павлова, младший научный сотрудник ФГБНУ ФНЦБЗР, г. Краснодар, получатель гранта РНФ;

«Невидимые краски». Марк Минеев, ученик, лицей Воробьевы горы города Москва;

«12 научных подвигов». Валерия Федченко, ученица средней образовательной школы №8 города Жуковский;

«Кошачья Физика, Биология И Не Только!». Дарья Цветкова, ученица средней образовательной школы №3 г. Новый Уренгой;

«Обман, фальсификации, мошенничество». Тимофей Ковалев, ученик Псковского технического лицея.

Напомним, ранее многократный призер различных олимпиад Тимофей Ковалев, ученик 10 класса Псковского технического лицея, стал победителем всероссийского конкурса «Первые в городе»