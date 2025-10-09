Псковский лицеист победил в одной из номинаций конкурса «Формула слова»

Ученик Псковского технического лицея победил в номинации «Научный квиз» конкурса «Формула слова», сообщается на сайте фестиваля «Наука 0+».
«Подведены итоги конкурса «Формула слова», проводимого фестивалем Наука 0+ совместно с Российским научным фондом, Наука и другими проектами. Этот конкурс предназначен для авторов, популяризаторов науки и журналистов, которые создают увлекательный и достоверный контент о науке для широкой аудитории. Мы ждем авторов, способных правдиво, интересно и доступно рассказать о сложных научных явлениях, исследованиях и открытиях», - сообщили организаторы.
Известно, что в этом году на конкурс было прислано более 350 заявок. Их авторы – от школьников до профессоров. Самому младшему – восемь лет, самому старшему – больше восьмидесяти. Лучшие работы будут опубликованы на ресурсах журналов «Кот Шрёдингера», «Думай» и других медиа.
Список победителей в номинации «Научный квиз»:
Напомним, ранее многократный призер различных олимпиад Тимофей Ковалев, ученик 10 класса Псковского технического лицея, стал победителем всероссийского конкурса «Первые в городе»