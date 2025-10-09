Общество

Образовательная программа для участников СВО «СВОй бизнес» заработала в Пскове

В псковском филиале фонда «Защитники Отечества» стартовала федеральная образовательная программа «СВОй бизнес», направленная на поддержку участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий, планирующих начать предпринимательскую деятельность, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Пятидневное обучение, включающее образовательные модули, консультации и общение с предпринимателями, началось с торжественной части с участием представителей региональной власти и бизнес-сообщества. На открытии выступили заместитель губернатора Ольга Тимофеева, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению областного Собрания депутатов, региональный координатор проекта партии «Единая Россия» «Предпринимательство» Алексей Севастьянов, руководитель псковского отделения Государственного фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева и председатель регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Сергей Пакреев.

«Участие в образовательной программе – это прекрасная возможность доработать и реализовать свою бизнес-идею в настоящий бизнес-проект, и тем самым внести свой вклад в развитие предпринимательства и экономики региона. Это увеличение количества предпринимателей, которые желают и могут приносить пользу родному краю, развивать своё дело», - поприветствовала слушателей программы Ольга Тимофеева.

Алексей Севастьянов также обратился к участникам СВО, изъявившим желание получить новые знания в сфере предпринимательской деятельности. «Это смелый шаг. Я уверен, что за эти дни вы получите много интересной и полезной информации в части понимания, как начать своё дело. Это те основы, тот фундамент, который должен помочь на старте предпринимательской деятельности», – подчеркнул депутат.

«Помочь участникам СВО построить жизнь заново – это основная задача Фонда "Защитники Отечества". И сегодня мы понимаем, что у вас появляется ещё одна возможность сделать это, потому что эта образовательная программа – не просто курс лекций, а реальный рабочий инструмент, который поможет вам преобразовать вашу идею в чёткий, жизнеспособный и конкурентоспособный бизнес-план», - сказала подопечным Фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева.

В готовности оказывать всестороннюю поддержку участникам СВО заверил Сергей Пакреев: «Те из вас, кто решит связать своё будущее с предпринимательской деятельностью, знайте, что помимо государственной поддержки, есть ещё и сообщество предпринимателей, в котором вы сможете расширить свою зону контактов, свои знания, экспертизу, просто взаимодействовать с людьми, которые уже занимаются предпринимательской деятельностью. Двери бизнес-сообщества перед вами также открыты».

В программе «СВОй бизнес» участвуют 16 человек. В ходе обучения участники СВО узнают о мерах господдержки, основах налогообложения, юридических аспектах ведения бизнеса и составлением бизнес-планов.