Образовательная программа для участников СВО «СВОй бизнес» заработала в Пскове

В псковском филиале фонда «Защитники Отечества» стартовала федеральная образовательная программа «СВОй бизнес», направленная на поддержку участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий, планирующих начать предпринимательскую деятельность, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Пятидневное обучение, включающее образовательные модули, консультации и общение с предпринимателями, началось с торжественной части с участием представителей региональной власти и бизнес-сообщества. На открытии выступили заместитель губернатора Ольга Тимофеева, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению областного Собрания депутатов, региональный координатор проекта партии «Единая Россия» «Предпринимательство» Алексей Севастьянов, руководитель псковского отделения Государственного фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева и председатель регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Сергей Пакреев.
Алексей Севастьянов также обратился к участникам СВО, изъявившим желание получить новые знания в сфере предпринимательской деятельности. «Это смелый шаг. Я уверен, что за эти дни вы получите много интересной и полезной информации в части понимания, как начать своё дело. Это те основы, тот фундамент, который должен помочь на старте предпринимательской деятельности», – подчеркнул депутат.
В готовности оказывать всестороннюю поддержку участникам СВО заверил Сергей Пакреев: «Те из вас, кто решит связать своё будущее с предпринимательской деятельностью, знайте, что помимо государственной поддержки, есть ещё и сообщество предпринимателей, в котором вы сможете расширить свою зону контактов, свои знания, экспертизу, просто взаимодействовать с людьми, которые уже занимаются предпринимательской деятельностью. Двери бизнес-сообщества перед вами также открыты».
В программе «СВОй бизнес» участвуют 16 человек. В ходе обучения участники СВО узнают о мерах господдержки, основах налогообложения, юридических аспектах ведения бизнеса и составлением бизнес-планов.