Общество

«Почему только врачей?»: Виктор Антонов раскритиковал проект об обязательной отработке для медиков

Законопроект об обязательной трехлетней отработке для выпускников медицинских вузов, прошедший первое чтение, вызвал резкую критику со стороны одного из самых опытных медиков в Псковском областном Собрании депутатов. С жесткой оценкой инициативы выступил депутат, заслуженный врач Российской Федерации, экс-главный врач Псковской областной клинической больницы Виктор Антонов.

Напомним, что с 1 марта 2026 года выпускников-бюджетников хотят обязать отрабатывать три года под руководством наставника в организациях, предоставляющих бесплатную медицинскую помощь. Речь идет о выпускниках с медицинским и фармацевтическим образованием и полученной первичной аккредитацией специалиста. В случае нарушения положений договора необходимо будет выплатить компенсацию за обучение и штраф в двукратном ее размере.

Официально называемый «законом о наставничестве», этот документ на деле, по мнению депутата, является законом о принудительном распределении. Однако главный вопрос, который он поднимает, — избирательность подхода.

«Концептуально закон, на мой взгляд, не очень красивый. Во-первых, насильно никого не заставишь. А во-вторых, почему только врачей-то? А журналистов, учителей, инженеров и всех остальных выпускников, которые учатся на бюджетных факультетах бесплатно? Почему вот это право, по сути дела крепостное, распространяется только на врачей?» — задается вопросом Виктор Антонов.

Депутат также указал на системную проблему подготовки кадров. По его словам, в отсутствие госплана, который раньше четко определял потребность в специалистах, «в каждой конюшне открываются факультеты по подготовке врачей, юристов, психологов». В результате, отметил он, люди «идут все на биржу», не находя работы по специальности.

В заключение депутат выразил надежду, что ко второму чтению в документ будут внесены существенные поправки, так как на данный момент он вызывает «очень много вопросов».