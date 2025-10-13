Михаил Ведерников призвал усилить работу с молодежью в муниципалитетах

Ключевые вопросы развития местного самоуправления обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на рабочей встрече с председателем ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», главой Пыталовского округа Верой Кондратьевой, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.
Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области
Глава региона отметил, что работа по формированию муниципальных округов близится к завершению. «Теперь наша общая задача — правительства и ассоциации — помочь новым главам максимально оперативно войти в рабочий процесс. Для этого мы ежегодно выделяем ассоциации средства на проведение образовательных программ. Знаю, что вы достаточно тесно работаете с Высшей школой экономики. Важно и новым составам депутатских корпусов тоже помочь влиться в нашу общую работу с максимальным пониманием и профессионализмом, таким, какой мы видим со стороны Псковского областного Собрания депутатов», — отметил Михаил Ведерников.
Вера Кондратьева сообщила, что в этом году в Псковской области совместно с НИУ ВШЭ запущена образовательная программа из трех модулей. Участие в нем принимают порядка 90 человек — главы муниципальных образований и муниципальные служащие в категории «руководители».
Михаил Ведерников уточнил, какую тематику затронет третий блок обучения. Вера Кондратьева ответила, что для повышения компетентности руководителей и эффективного управления муниципальными командами слушателям расскажут о новых тенденциях и особенностях хозяйственной деятельности.
В дополнение председатель ассоциации сообщила, что для новых муниципальных депутатов разработают методическое пособие, опытом и успешными практиками поделятся представители Псковского областного Собрания.
Также до конца года в Псковской области пройдут и две стратегические сессии, добавил губернатор. Одна будет посвящена теме ЖКХ, вторая — вместе с УФАС — изменениям федерального законодательства в сфере закупок.
Также губернатор предложил на одном из заседаний ассоциации изучить опыт взаимодействия муниципалитетов с Движением Первых на примере Островского округа, где работа построена наиболее эффективно.