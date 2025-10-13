Общество

Михаил Ведерников призвал усилить работу с молодежью в муниципалитетах

Ключевые вопросы развития местного самоуправления обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на рабочей встрече с председателем ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», главой Пыталовского округа Верой Кондратьевой, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Глава региона отметил, что работа по формированию муниципальных округов близится к завершению. «Теперь наша общая задача — правительства и ассоциации — помочь новым главам максимально оперативно войти в рабочий процесс. Для этого мы ежегодно выделяем ассоциации средства на проведение образовательных программ. Знаю, что вы достаточно тесно работаете с Высшей школой экономики. Важно и новым составам депутатских корпусов тоже помочь влиться в нашу общую работу с максимальным пониманием и профессионализмом, таким, какой мы видим со стороны Псковского областного Собрания депутатов», — отметил Михаил Ведерников.

Вера Кондратьева сообщила, что в этом году в Псковской области совместно с НИУ ВШЭ запущена образовательная программа из трех модулей. Участие в нем принимают порядка 90 человек — главы муниципальных образований и муниципальные служащие в категории «руководители».

«Первый модуль проведен в марте на базе правительства Псковской области. Он был посвящен политическому управлению. Второй проходил на базе регионального Дома молодежи. По отзывам слушателей, он оказался самым интересным. Его тематикой стала работа со средствами массовой информации. Мы получаем хорошие отклики от всех слушателей», — сказала председатель ассоциации.

Михаил Ведерников уточнил, какую тематику затронет третий блок обучения. Вера Кондратьева ответила, что для повышения компетентности руководителей и эффективного управления муниципальными командами слушателям расскажут о новых тенденциях и особенностях хозяйственной деятельности.

В дополнение председатель ассоциации сообщила, что для новых муниципальных депутатов разработают методическое пособие, опытом и успешными практиками поделятся представители Псковского областного Собрания.

Также до конца года в Псковской области пройдут и две стратегические сессии, добавил губернатор. Одна будет посвящена теме ЖКХ , вторая — вместе с УФАС — изменениям федерального законодательства в сфере закупок.

«Хотел попросить, чтобы на одном из заседаний ассоциации обсудили вопрос реализации молодежной политики в муниципалитетах. Это должен быть единый выделенный блок. Если в муниципалитете правильно выстроена работа с молодежью, то появляется возможность привлекать дополнительную грантовую поддержку», — подытожил Михаил Ведерников.

Также губернатор предложил на одном из заседаний ассоциации изучить опыт взаимодействия муниципалитетов с Движением Первых на примере Островского округа, где работа построена наиболее эффективно.