Общество

Актуальные проблемы противодействия коррупции обсудили в псковском филиале университета ФСИН

В рамках курсов повышения квалификации сотрудников территориальных органов ФСИН России, которые с 6 по 17 октября проходят обучение в Псковском филиале университета по программе «Организация профилактики коррупционных и иных правонарушений в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации», в образовательной организации было проведено заседание круглого стола, сообщили Псковской Ленте Новостей в псковском филиале университета ФСИН.

Фото: псковский филиал университета ФСИН России

24 слушателя курсов стали участниками мероприятия, на котором обсудили вопросы правового обеспечения противодействия коррупции в уголовно-исполнительной системе, государственных и муниципальных закупок, необходимости ценностных ориентаций к противодействию коррупции.

«Предотвращение и профилактика коррупционных правонарушений в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации, антикоррупционное просвещение и воспитание сотрудников и обучающихся в подведомственных ФСИН России учреждениях и органах, а также развитие межведомственного взаимодействия по борьбе с коррупцией является одним из основных приоритетов для дальнейшего развития уголовно-исполнительной системы в целом. Хочется надеяться, что обмен мнениями и опытом работы в обсуждаемой сфере послужит поиску новых путей решения проблем, связанных с предупреждением коррупционных проявлений, тем более что участники сегодняшнего мероприятия – настоящие специалисты в этой области из различных регионов Российской Федерации», – отметил заместитель начальника Псковского филиала Университета ФСИН России Роман Иваняков.

В заседании круглого стола приняли участие сотрудники ФСИН России, деятельность которых связана с профилактикой коррупционных правонарушений, а также территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний из Томской, Омской, Оренбургской, Самарской, Магаданской, Ярославской, Челябинской, Костромской, Курганской, Тюменской, Свердловской, Ленинградской и Псковской областей, а также Красноярского, Ставропольского, Приморского, Краснодарского, Забайкальского, Хабаровского края, Республики Марий Эл и Карачаево-Черкесской Республики.