Общество

Пост скорой помощи капитально отремонтировали в Порховском округе

Капитальный ремонт поста станции скорой медицинской помощи завершили в Порховском муниципальном округе, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Дежурства шести фельдшеров и семи водителей теперь будут проходить в комфортных условиях – помещения стали гораздо уютнее и удобнее», – пишет губернатор.

За счёт средств областного бюджета выполнили ремонтные работы, закупили новую мебель и оборудование – на общую сумму более 2,5 млн рублей.

В рамках региональной программы продолжается модернизация инфраструктуры: новые посты скорой помощи уже построены в Новосокольническом, Псковском, Палкинском, Локнянском муниципальных округах, работы продолжаются в Стругокрасненском, Себежском (Идрица), Красногородском, Пушкиногорском, Пустошкинском, Островском муниципальных округах.