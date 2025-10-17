Общество

Сергей Вострецов: Соцконтракт — договор между человеком и государством о движении вперед

Дальнейшее развитие системы социальных контрактов должно сопровождаться укреплением механизмов социальной ответственности работодателей и расширением возможностей для трудоустройства граждан, участвующих в программе. Это позволит сделать социальный контракт не только инструментом временной поддержки, но и реальной ступенью к экономической самостоятельности и достойному труду. Такое мнение глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов высказал в своем Telegram-канале.

Более 700 тысяч человек в 2026 году будут охвачены программой социального контракта. С такими словами выступил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, представляя государственную программу «Социальная защита граждан» на заседании комитета по бюджету Государственной Думы РФ.

«Эффективным инструментом улучшения благосостояния семей с низкими доходами является программа социального контракта. С 2021 года этот инструмент доступен во всех регионах страны. По итогам 2024 года рост доходов зафиксирован у 75% граждан, реализовавших соцконтракт. В 2026 году на социальные контракты предусмотрено почти 46 миллиардов рублей. В будущем году охват этого инструмента превысит 700 тысяч человек, причем социальный контракт для ветеранов специальной военной операции будет доступен без учета уровня дохода семьи», — подчеркнул Антон Котяков.

Сегодня социальный контракт может заключить гражданин, если среднедушевой доход в его семье ниже прожиточного минимума. Только за текущий год было оформлено свыше 186 тысяч социальных контрактов. Эта мера поддержки помогает людям открыть собственное дело, развивать личное подсобное хозяйство, устроиться на работу или преодолеть трудную жизненную ситуацию.

По сути, социальный контракт — это дорожная карта выхода из бедности, детально прописанный план действий, направленный на повышение доходов и формирование устойчивого источника средств к существованию.

Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов отметил, что программа социальных контрактов становится не просто мерой адресной помощи, а элементом новой социальной политики государства, в которой акцент смещается с поддержки по факту бедности на создание условий для самостоятельного выхода человека из кризиса.