Общество

В карьерном форуме в Великих Луках примут участие гендиректор HH, гости из Абхазии и Беларуси

В Великих Луках 31 октября в рамках нацпроекта «Кадры» состоится третий региональный карьерный форум «Найди себя в Псковской области»​. ​В нем примут участие гости из Абхазии и Беларуси, а также генеральный директор HeadHunter Дмитрий Сергиенков, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Форум пройдет на территории промышленного технопарка «Электрополис» и ориентирован на молодежь в возрасте от 16 до 35 лет. Регистрация для участников началась 8 октября ​и завершится 24 октября.

За два года проведения форума в нем очно приняли участие более 220 молодых людей, а онлайн — более двух тысяч человек.

​Организаторы форума, в числе которых министерство труда и занятости Псковской области, стремятся каждый год внедрять новые мероприятия. ​В 2023 году состоялся первый форум, который послужил экспериментом, и с тех пор мероприятие стало ежегодным.



​В этом году организаторы решили изменить географию проведения форума, перенеся его в Великие Луки. ​Это сделали для удобства участников из южных районов региона, поскольку личное участие позволяет более продуктивно общаться и получать консультации, что сложно заменить онлайн-форматом.



​Участников ожидают различные интерактивные площадки, индивидуальные консультации со специалистами кадрового центра и психологами, а также тренинги. ​Эти мероприятия призваны помочь молодым людям оценить свои резюме, опыт, определить необходимые навыки и ознакомиться с текущими тенденциями на рынке труда. ​Форум также предоставит информацию о курсах повышения квалификации, поскольку многие современные профессии требуют сочетания различных навыков.

​На форуме состоится открытое собеседование, в рамках которого участники смогут попробовать свои силы в импровизированных собеседованиях на вакансии. ​В этом году организаторы планируют представить одну реальную вакансию, что даст участникам шанс найти работу. ​В прошлом году в качестве эксперта открытого собеседования участвовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.



​Среди спикеров форума будет генеральный директор сервиса по поиску работы HeadHunter Дмитрий Сергиенков, который родился в Великих Луках. ​Он поделится своей историей успеха с участниками форума.

​На панельной сессии «Формула успеха» выступят руководители предприятий и состоявшиеся эксперты из Великих Лук. ​Среди них — воздухоплаватель Максим Валуев. ​Он расскажет о своем профессиональном становлении и выборе карьерной траектории.

​В форуме также примут участие коллеги из Абхазии и Беларуси для обмена опытом в области работы с молодежью, профориентации и трудоустройства. ​С ними будет организован общий трек работы и дополнительные мероприятия в Великих Луках.



​Участники форума смогут получить уникальный мерч с символикой региона за активность во время мероприятия. ​Коллекция мерча, включающая предметы с региональной символикой и вдохновляющими надписями, будет доступна за вопросы экспертам. ​Количество мерча ограничено.