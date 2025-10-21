В карьерном форуме в Великих Луках примут участие гендиректор HH, гости из Абхазии и Беларуси

В Великих Луках 31 октября в рамках нацпроекта «Кадры» состоится третий региональный карьерный форум «Найди себя в Псковской области». В нем примут участие гости из Абхазии и Беларуси, а также генеральный директор HeadHunter Дмитрий Сергиенков, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Форум пройдет на территории промышленного технопарка «Электрополис» и ориентирован на молодежь в возрасте от 16 до 35 лет. Регистрация для участников началась 8 октября и завершится 24 октября.
За два года проведения форума в нем очно приняли участие более 220 молодых людей, а онлайн — более двух тысяч человек.
Организаторы форума, в числе которых министерство труда и занятости Псковской области, стремятся каждый год внедрять новые мероприятия. В 2023 году состоялся первый форум, который послужил экспериментом, и с тех пор мероприятие стало ежегодным.
В этом году организаторы решили изменить географию проведения форума, перенеся его в Великие Луки. Это сделали для удобства участников из южных районов региона, поскольку личное участие позволяет более продуктивно общаться и получать консультации, что сложно заменить онлайн-форматом.
Участников ожидают различные интерактивные площадки, индивидуальные консультации со специалистами кадрового центра и психологами, а также тренинги. Эти мероприятия призваны помочь молодым людям оценить свои резюме, опыт, определить необходимые навыки и ознакомиться с текущими тенденциями на рынке труда. Форум также предоставит информацию о курсах повышения квалификации, поскольку многие современные профессии требуют сочетания различных навыков.
На форуме состоится открытое собеседование, в рамках которого участники смогут попробовать свои силы в импровизированных собеседованиях на вакансии. В этом году организаторы планируют представить одну реальную вакансию, что даст участникам шанс найти работу. В прошлом году в качестве эксперта открытого собеседования участвовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Среди спикеров форума будет генеральный директор сервиса по поиску работы HeadHunter Дмитрий Сергиенков, который родился в Великих Луках. Он поделится своей историей успеха с участниками форума.
На панельной сессии «Формула успеха» выступят руководители предприятий и состоявшиеся эксперты из Великих Лук. Среди них — воздухоплаватель Максим Валуев. Он расскажет о своем профессиональном становлении и выборе карьерной траектории.
В форуме также примут участие коллеги из Абхазии и Беларуси для обмена опытом в области работы с молодежью, профориентации и трудоустройства. С ними будет организован общий трек работы и дополнительные мероприятия в Великих Луках.
Участники форума смогут получить уникальный мерч с символикой региона за активность во время мероприятия. Коллекция мерча, включающая предметы с региональной символикой и вдохновляющими надписями, будет доступна за вопросы экспертам. Количество мерча ограничено.