Антон Мороз поздравил с 90-летием бывшую узницу фашистских концлагерей

Депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз поздравил с 90-летием бывшего несовершеннолетнего узника фашистских концлагерей Зинаиду Ефимович, сообщил депутат в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Антона Мороза

«Поздравление направлено от президента Российской Федерации, депутатов Псковской городской Думы и от меня лично, - уточнил Антон Мороз. - Зинаида Александровна – человек удивительной силы духа. Детские годы, омрачённые войной и лишениями, не сломили её, а лишь закалили характер. Сегодня она остаётся живым свидетелем нашей истории и примером стойкости, любви к жизни и веры в добро».

Депутат пожелал Зинаиде Ефимович крепкого здоровья, заботы близких и мирных, спокойных лет.