«Летопись воинской славы Псковской земли»: Татарское иго и Господин Псков. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Летопись воинской славы Псковской земли», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 22 октября.

Псковский исследователь, историк, археолог Сергей Салмин дал определение понятию «иго», которое изменит представление радиослушателей о периоде татаро-монгольского владычества на Руси; а также представил доказательства, подтверждающие, что в этот период отечественной истории Псков обладал совершенно уникальным статусом.

Что такое «тамга»? Почему Псков принимал князей, которые бросали вызов Чингизидам? Ответы на эти и другие вопросы — в эфире. Ведущий — Олег Добрынин.

Программа выходит при поддержке правительства Псковской области.