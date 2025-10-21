Общество

Эксперты медиасферы России и зарубежья соберутся на VI Псковский медиафорум

Шестой Псковский международный медиафорум «Информационные войны: факты против фейков» пройдет в Пскове 23 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области. Он объединит ведущих экспертов медиасферы, представителей СМИ России и зарубежья.

В мероприятии примут участие представители Республики Беларусь, стран Балтии, Абхазии, Южной Осетии, Чехии, руководители информационных блоков правительств Северо-Западного федерального округа. Также впервые участниками Медиафорума станут переселенцы из Европы, проживающие в Псковской области.

Центральным событием медиафорума станет панельная дискуссия «Информационные войны: факты против фейков». В обсуждении примут участие военный журналист, специальный корреспондент ДИП «Вести» ВГТРК Александр Сладков, генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких, президент «Ассоциации журналистов и СМИ зарубежья», руководитель пресс-службы международного движения «Бессмертный полк России» (Швейцария) Светлана Конев, советник государственного секретаря Союзного государства России и Беларуси Борис Костенко. Модераторами выступят главный редактор ТК «Москва 24» Дмитрий Щугорев и медиаисследователь, секретарь, руководитель Департамента по развитию региональной журналистики Союза журналистов России Юлия Загитова.

Участники медиафорума продолжат работу в тематических секциях, которые будут посвящены различным аспектами информационной работы, в том числе журналистике в условиях СВО и в новых регионах, новым медийным трендам, механизмам противодействия фейкам и противостоянию информационной перегрузке. О тенденции переезда жителей Европы на постоянное место жительство в Россию порассуждают участники медиафорума на отдельной секции. Федеральные спикеры также расскажут об особенностях работы в мессенджере МАХ, современных тенденциях ведения личного блога, организации работы печатных изданий.

Традиционно в рамках медиафорума губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретится с главными редакторами районных газет, где обозначит основные векторы развития Псковской области на ближайшую перспективу, ответит на самые актуальные вопросы муниципалитетов. Кроме того, в рамках Псковского международного медиафорума пройдет торжественная церемония чествования лучших журналистов региона.

Напомним, Псковский международный медиафорум проводится с 2018 года по инициативе Михаила Ведерникова. За время существования медиафорум стал важной дискуссионной и образовательной площадкой для представителей средств массовой информации и пресс-служб территориальных органов федеральных органов власти, специалистов по связям с общественностью не только Северо-Запада, но и всей России.