Псковичей предупредили об опасности «шипящего» кефира

На что обратить внимание при покупке молочной продукции, рассказали Псковской Ленте Новостей эксперты управления Роспотребнадзора по Псковской области.
Молочную продукцию плохого качества можно распознать по следующим признакам:
- Однородность: качественные молочные продукты должны иметь однородную консистенцию. Например, йогурт должен быть гладким и без комков, а сметана — густой и кремообразной. Если есть разделение жидкости и творожистой массы, это может свидетельствовать о неправильном хранении или о том, что продукт испорчен.
- Текстура: сыр должен быть плотным и упругим, без трещин и крошек. Масло должно быть мягким, но не слишком жидким, и легко намазываться. Если масло слишком мягкое или текучее, это может указывать на наличие растительных жиров в составе.
- Пена: у кисломолочных продуктов, таких как кефир или ряженка, может наблюдаться легкая пена на поверхности. Однако если пена слишком обильная или продукт «шипит», это может быть признаком его порчи.
- Загустение и осадок: у некоторых кисломолочных продуктов допустимо наличие небольшого осадка, но если он значительный или продукт загустел до состояния желе, это также может указывать на его некачественность.
- Запах: качественное молоко должно иметь свежий и приятный аромат. Запах кислоты, гнили или плесени — явный признак того, что продукт испорчен.
- Вкус: при дегустации молочной продукции вкус должен быть естественным и свежим. Если ощущается горечь, кислинка или другие неприятные оттенки, это может указывать на то, что продукт не соответствует стандартам качества.
При выборе молочной продукции важно обращать внимание на все вышеперечисленные аспекты: место продажи, состав, упаковку и признаки качества. Это поможет избежать покупки некачественных или фальсифицированных товаров и сохранить здоровье, заключили в Роспотребнадзоре.
