Советник секретаря Союзного государства: Задача медиа — создать «духовно-нравственный иммунитет»

Создание «духовно-нравственного иммунитета» у населения и формирование массового сознания являются ключевыми задачами в современных информационных условиях. С таким заявлением выступил на VI Псковском международном медиафоруме «Информационные войны: факты против фейков» Борис Костенко, советник государственного секретаря Союзного государства России и Беларуси, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Советник отметил, что давление на Беларусь и Россию продолжается давно, и противодействие фейкам напоминает работу «группы активного реагирования».

«Что-то бросили – мы ответили, что-то сказали – мы попытались отбить. Это надо делать. Но, к сожалению, наших ресурсов на это все не хватит», — констатировал Борис Костенко.

По его мнению, стратегически важно не просто реагировать на враждебные выпады, а активно формировать собственную повестку: «Если мы будем себя вести по нам навязываемым правилам, мы можем проиграть. Мы должны делать так, чтобы люди выбирали. Людей начинают воспитывать, обучать, просвещать, в первую очередь молодое поколение. Массовое сознание — это наша работа».

Борис Костенко также указал на системную проблему современных СМИ, где доминирует коммерческая логика: «95% наших СМИ — коммерческие. Они исповедуют философию интертеймента. А просветительская функция медиа никуда не делась, просто сместилась, ее функцию заняли другие».

В качестве решения он видит целенаправленное создание просветительских форматов, которые были утрачены с советских времен. Советник также добавил, что задачи сегодняшнего дня – пытаться привить нашему населению «духовно-нравственный иммунитет». Если его было много в Советском Союзе, то на сегодняшний день с этим большие проблемы.

Напомним, Псковский международный медиафорум проводится с 2018 года по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. За время существования медиафорум стал важной дискуссионной и образовательной площадкой для представителей средств массовой информации и пресс-служб территориальных органов федеральных органов власти, специалистов по связям с общественностью не только Северо-Запада, но и всей России.