Общество

Мария Захарова: Псковский медиафорум — возможность обсудить наиболее значимые тенденции в мировой информполитике

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова приняла участие в открытии VI Псковского международного медиафорума «Информационные войны: факты против фейков», который стартовал в четверг в Пскове. В своем приветственном слове она обозначила ключевые вызовы, стоящие перед международным медиасообществом, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Обращаясь к участникам форума — журналистам, политикам и экспертам из России и зарубежья, Мария Захарова подчеркнула историческую роль площадки как места встречи единомышленников, стремящихся создавать качественный медиапродукт на основе принципов свободы слова.

«В условиях беспрецедентной медиаагрессии против нашей страны форум представляет возможность сотням журналистов, политиков, экспертов и лидеров общественного мнения детально обсудить наиболее значимые тенденции в мировой информационной политике», — заявила директор департамента информации и печати МИД РФ.

Мария Захарова отметила, что сегодня как никогда актуальна задача донесения до широкой общественности правдивой информации о России, ее истории и достижениях и о том, что важно содействовать распространению информации, способствующей формированию объективного образа нашей страны в мире.

Отдельно официальный представитель МИДа обратилась к медиасообществу соотечественников за рубежом, поблагодарив его за «мужество и активную гражданскую позицию», а также выразила уверенность, что форум пройдет в продуктивном ключе и будет способствовать выработке новых совместных проектов.

«Последние годы стали еще большим испытанием для русского мира, для русскоязычного населения, права которого системно нарушаются. Будем продолжать оказывать вам поддержку в защите ваших прав и свобод. И благодарна за то, что в условиях оказываемого на вас давления вы неизменно находите в себе силы поддерживать Россию, вставать на сторону правил и максимально объективно, в том числе на стороне средств массовой информации, печатных, электронных изданий освещать все происходящее. Я уверена, что форум пройдет в продуктивном, деловом ключе и будет способствовать выработке новых совместных начинаний и проектов. Желаю вам плодотворных дискуссий, хорошей работы, интересных встреч и долгосрочных контактов», — заключила Мария Захарова.

Напомним, Псковский международный медиафорум проводится с 2018 года по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. За время существования медиафорум стал важной дискуссионной и образовательной площадкой для представителей средств массовой информации и пресс-служб территориальных органов федеральных органов власти, специалистов по связям с общественностью не только Северо-Запада, но и всей России.