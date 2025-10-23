Общество

Александр Котов и Игорь Дитрих участвуют в парламентском форуме в Петербурге

68-я Конференция Парламентской Ассоциации Северо-Запада России проходит в Санкт-Петербурге с участием председателя областного Собрания депутатов Александра Котова и вице-спикера Игоря Дитриха. На парламентской площадке представители законодательных органов всех субъектов СЗФО обсудили инициативы регионов по совершенствованию федерального законодательства. Поддержку депутатов Северо-Запада среди прочих получили предложения псковичей – два вопроса включены в повестку конференции по инициативе Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном Собрании.

Фотографии: Псковское областное Собрание депутатов

Одна из инициатив касается «донастройки» под актуальные потребности регионов федеральной программы «Земский работник культуры», которая реализуется с начала года. Как пояснил Александр Котов, речь идёт о ситуациях переезда из одного населённого пункта в другой в пределах региона – если работник культуры не отработал на одном месте пять лет, то, даже сохранив сферу деятельности, он теряет право на компенсационную выплату и независимо от отработанного стажа должен вернуть полученные средства в полном объёме.

«Для работников здравоохранения предусмотрена возможность смены места работы и переезд в населённые пункты с аналогичными критериями, а для работников образования и культуры, к сожалению, такие возможности не предусмотрены. Представляется, что было бы логично, когда работники бюджетной сферы могли бы получать одинаковые меры поддержки в аналогичных случаях», - прокомментировал уточнение условий программы «Земский работник культуры» Александр Котов.

Ещё одно предложение псковичей - включить мероприятия по модернизации и оснащению учреждений среднего профессионального образования в сфере культуры в федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

«Я надеюсь, что нас поддержат на федеральном уровне, а наши коллеги из законодательных собраний Северо-Западных регионов нас сегодня уже поддержали», - резюмировал спикер областного Собрания.

Добавим, в ходе конференции парламентарии рассмотрели ряд обращений в правительство РФ и профильные министерства, а также законодательные инициативы, касающиеся внесения изменений в Жилищный, Налоговый, Лесной, Трудовой кодексы и другие федеральные законы. Согласованная позиция региональных законодателей будет направлена в федеральный центр от имени Парламентской Ассоциации Северо-Запада России.