Общество

Скончался заслуженный артист РФ Алексей Золотницкий

Заслуженный артист РФ, актер Алексей Золотницкий ушел из жизни в возрасте 79 лет. Об этом сообщил его сын Александр Золотницкий.

Фото: ТАСС

«Да, папа умер сегодня», — сказал собеседник агентства.

Алексей Золотницкий стал известен благодаря озвучиванию таких актеров, как Энтони Хопкинс, Ален Делон и Роберт де Ниро. С 1989 года он входил в труппу Театра Олега Табакова, пишет ТАСС.

Широкую известность актеру принесла роль дворецкого Роджерса в советском двухсерийном фильме Станислава Говорухина «Десять негритят» (1987), снятом по одноименному роману Агаты Кристи.