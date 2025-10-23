Скончался заслуженный артист РФ Алексей Золотницкий

Заслуженный артист РФ, актер Алексей Золотницкий ушел из жизни в возрасте 79 лет. Об этом сообщил его сын Александр Золотницкий.
Фото: ТАСС
«Да, папа умер сегодня», — сказал собеседник агентства.
Алексей Золотницкий стал известен благодаря озвучиванию таких актеров, как Энтони Хопкинс, Ален Делон и Роберт де Ниро. С 1989 года он входил в труппу Театра Олега Табакова, пишет ТАСС.
Широкую известность актеру принесла роль дворецкого Роджерса в советском двухсерийном фильме Станислава Говорухина «Десять негритят» (1987), снятом по одноименному роману Агаты Кристи.