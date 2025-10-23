Общество

Фотограф из Пскова стала участницей кулинарного стресс-теста Константина Ивлева

На телеканале «Пятница!» продолжается новый проект «Полная посадка» — это стресс-тест для поваров. В числе участников проекта оказалась 28-летняя Любовь Райфшнайдер из Пскова. Любовь — фотограф и контент-креатор, ранее работала официанткой и мастером-бровистом. Её фирменное блюдо — паста с курицей и грибами, сообщил Псковской Ленте Новостей канал «Пятница!».

Фото: канал «Пятница!»

В каждом выпуске команда поваров-любителей будет обслуживать ресторан «Шеф by Ивлев» и обеспечивать в нём полную посадку. Перед открытием ресторана работники получат мастер-класс от Ивлева.

«Шоу построено на игре контрастов. Мы не просто обучаем участников ресторанному бизнесу — мы открываем для них мир новых и необычных блюд. Когда человек становится блогером или домашним кондитером, он думает, что легко может работать или даже управлять рестораном. Но это не так. Работа на профессиональной кухне — совершенно другая реальность», - отметил Константин Ивлев.

Посетителями ресторана «Шеф by Ивлев» станут не только зрители, но и звёзды российского шоу-бизнеса: Прохор Шаляпин, Алена Свиридова, Николай Валуев, Дмитрий Шепелев, Екатерина Волкова, Ольга Картункова и многие другие.

Звёздными гостями выпуска стали телеведущий Роман Каграманов и ведущие кулинарного шоу «Черный список на кухне» — Илья Захаров и Александр Пушков.

Удастся ли Любови из Пскова справиться с «полной посадкой», можно увидеть уже 28 октября в 21:50 на телеканале «Пятница!».