 
Общество

Ученые сообщили об исчезновении пятен на Солнце

0

На стороне Солнца, обращенной к Земле, сейчас не видно ни одного пятна, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.

«Ни одного, даже самого небольшого, пятна не наблюдается в данный момент <…>. Звезда представляет собой идеальный диск без каких-либо особенностей», — говорится в публикации.

Ученые объяснили, что солнечные пятна возникают из-за скоплений магнитного поля и обычно постоянно присутствуют на поверхности звезды. Их число и размер напрямую определяют уровень солнечной активности, ведь именно магнитные поля питают вспышки. Полное отсутствие пятен типично для фаз с минимальной солнечной активностью, пишет РИА Новости.

Подобное последний раз фиксировалось 11 декабря 2021 года. Таким образом, более четырех лет Солнце не демонстрировало полного «пустого» диска, отмечается в материале.

Специалисты напомнили об исторических примерах затяжных спадов активности, таких как минимум Маундера (1645–1715 годы), пришедшийся на пик Малого ледникового периода.

При этом исследователи считают нынешний спад временным, так как с пика текущего цикла прошло всего полтора года.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026