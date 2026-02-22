Ученые сообщили об исчезновении пятен на Солнце

На стороне Солнца, обращенной к Земле, сейчас не видно ни одного пятна, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.

«Ни одного, даже самого небольшого, пятна не наблюдается в данный момент <…>. Звезда представляет собой идеальный диск без каких-либо особенностей», — говорится в публикации.

Ученые объяснили, что солнечные пятна возникают из-за скоплений магнитного поля и обычно постоянно присутствуют на поверхности звезды. Их число и размер напрямую определяют уровень солнечной активности, ведь именно магнитные поля питают вспышки. Полное отсутствие пятен типично для фаз с минимальной солнечной активностью, пишет РИА Новости.

Подобное последний раз фиксировалось 11 декабря 2021 года. Таким образом, более четырех лет Солнце не демонстрировало полного «пустого» диска, отмечается в материале.

Специалисты напомнили об исторических примерах затяжных спадов активности, таких как минимум Маундера (1645–1715 годы), пришедшийся на пик Малого ледникового периода.

При этом исследователи считают нынешний спад временным, так как с пика текущего цикла прошло всего полтора года.