Общество

Внесение актуальных поправок в областную правовую базу обсудил законодательный комитет Собрания

Комитет по законодательству и местному самоуправлению рассмотрел профильные вопросы 48-й сессии регионального парламента. Заседание под председательством Алексея Севастьянова началось с обсуждения законопроекта, актуализирующего областной закон о мировых судьях с федеральными нормами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Приведением в соответствие с действующим областным и федеральным законодательством обусловлено и внесение изменений в законы «О почётном звании Псковской области «Край партизанской славы», «О статусе главы муниципального образования» и «О государственной охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на территории Псковской области».

Представляя последний законопроект, заместитель министра культурного наследия Псковской области Елена Жукова поблагодарила депутатов и аппарат Собрания за постоянную поддержку, содействие и конструктивный диалог. Докладчик уточнила, что федеральный законодатель скорректировал требования к разработке проектов зон охраны, в связи с чем полномочия регионального министерства дополняются. Речь идёт о сроках и порядке разработки проектов зон охраны, а также о перечне лиц, имеющих право обратиться с заявлением о разработке такого документа.

Алексей Севастьянов обратил внимание на «пересечение» новой правовой нормы с вопросом повестки о зонах охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой» 1950 года в Пскове. Дом №118 на улице Советской, который получил охранный статус как типовой образец архитектуры послевоенного Пскова, сейчас используется как административное здание. По словам Елены Жуковой, зоны охраны объекта разработаны в строгом соответствии с законодательством за счёт средств собственника. Проект устанавливает требования к градостроительным регламентам в границах выделенных зон, при этом снимаются тотальные ограничения на любую хозяйственную деятельность в 100-метровом радиусе. Депутаты поддержали проект зон охраны.

В завершение члены комитета согласовали кандидатуры Дмитрия Шахова и Николая Лепихина для назначения представителями Псковского областного Собрания депутатов в квалификационной комиссии областной адвокатской палаты. Решение примет депутатский корпус тайным голосованием на октябрьской сессии.