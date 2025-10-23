Общество

Доплаты к пенсиям глав муниципалитетов одобрил законодательный комитет Собрания

Проект «О внесении изменений в закон Псковской области "О статусе главы муниципального образования"» одобрили депутаты Псковского областного Собрания на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению 29 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Проект разработан в целях приведения закона области в соответствии с федеральным законом.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Проект предусматривает право муниципалитетов предоставлять дополнительную гарантию главе муниципального образования, не имеющему жилого помещения по месту работы, в виде ежемесячной денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения за счет средств местного бюджета.

Законопроект также реализует новацию части 6 статьи 26 федерального закона №33-ФЗ, предусматривающую возможность установления законом субъекта Российской Федерации дополнительной гарантии лицу, замещавшему должность главы муниципального образования, а именно — дополнительного пенсионного обеспечения за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. Дополнительное пенсионное обеспечение устанавливается в виде ежемесячной региональной доплаты к страховой пенсии.

Назначение и выплату ежемесячной региональной доплаты к страховой пенсии будет осуществлять министерство социальной защиты Псковской области.

«Выплата будет идти тогда, когда глава выйдет на пенсию и не будет работать. При трудоустройстве на работу выплата снимается, после увольнения начинает выплачиваться вновь. Также выплата прекратится по нереабилитирующим обстоятельствам», — пояснила начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства области Елена Тимашова.

Председатель комитета Собрания Алексей Севастьянов отметил, что в случае принятия законопроекта выплаты начнут действовать с 2030 года. «По 3% каждый год будет добавляться?» — уточнил парламентарий.

«Дополнительно по 10% за каждый срок работы, плюс еще по 3% каждый последующий срок после первого. А также плюс 5% по нашей уже действующей программе», — ответила Елена Тимашова.