Полномочия по использованию псковских объектов культурного наследия закрепят за профильным министерством

Проект закона «О внесении изменений в статью 6 закона Псковской области "О государственной охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на территории Псковской области"» одобрили депутаты Псковского областного Собрания на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению 29 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Проект подготовлен в целях закрепления в законе Псковской области за министерством культурного наследия области полномочий в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.
Закрепляются следующие полномочия:
установление нормативным правовым актом срока и порядка принятия решения о разработке проектов зон охраны, объединенных зон охраны объектов культурного наследия (за исключением проектов зон охраны объектов культурного наследия федерального значения, признанных особо ценными объектами культурного наследия народов Российской Федерации или включенных в список Всемирного наследия, или объединенных зон охраны, включающих такие объекты);
принятие решения о разработке проектов зон охраны, объединенных зон охраны объектов культурного наследия (за исключением проектов зон охраны объектов культурного наследия федерального значения, признанных особо ценными объектами культурного наследия народов Российской Федерации или включенных в список всемирного наследия, или объединенных зон охраны, включающих такие объекты);
направление предложений в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, о разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия федерального значения, признанного особо ценным объектом культурного наследия народов Российской Федерации или включенного в список Всемирного наследия, или объединенных зон охраны, включающих такие объекты, в том числе предложений о разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия федерального значения, признанного особо ценным объектом культурного наследия народов Российской Федерации или включенного в список всемирного наследия, или объединенных зон охраны, включающих такие объекты, за счет средств бюджета области и выдаче решений о разработке указанных проектов.
