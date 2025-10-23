Звание «Край партизанской славы» хотят передавать от района к округу в Псковской области

Проект «О внесении изменений в закон Псковской области "О почетном звании Псковской области "Край партизанской славы"» одобрили депутаты Псковского областного Собрания на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению 29 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: Псковское областное Собрание депутатов
«Изменения носят технический характер», - отметила начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова.
Главная цель законопроекта - это возможность передачи звания «Край партизанской славы» от района к вновь образованному округу. Напомним, в регионе с 2023 года реализуется масштабная муниципальная реформа, в ходе которой районы преобразуются в муниципальные округа.
Закон «О почетном звании Псковской области «Край партизанской славы» был разработан и принят в 2017 году по инициативе жителей Дедовичского района для сохранения и увековечения памяти партизан и подпольщиков, совершивших беспримерные подвиги в годы Великой Отечественной войны на территории Псковской области.