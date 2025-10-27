Культура

Зону охраны культурного наследия могут сделать возле дома №118 на улице Советской в Пскове

Проект постановления Псковского областного Собрания депутатов «О зонах охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», 1950 года (город Псков, улица Советская, дом №118), ограничениях использования земельных участков и требованиях к градостроительным регламентам в границах данных зон» одобрили депутаты на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению 29 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Яндекс. Карты

Председатель комитета Собрания Алексей Севастьянов спросил: «Почему именно этот дом?».

«Это период восстановления разрушенного Пскова после войны. Это типовой образец этого проекта. Он заслуживает внимания и сохранения», - сказала заместитель министра культурного наследия Псковской области — начальник отдела по государственной охране объектов культурного наследия и регулированию градостроительной деятельности Елена Жукова.

Постановление разработано в целях обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия.