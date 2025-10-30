Общество

В псковском СИЗО открыли памятный знак в честь 220-летия со дня основания учреждения

В следственном изоляторе №1 УФСИН России по Псковской области состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 220-й годовщине со дня основания учреждения. В честь этого значимого события на территории изолятора был открыт памятный знак, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФСИН России по Псковской области.

Фото: УФСИН России по Псковской области

На церемонии открытия присутствовал личный состав СИЗО-1. С приветственным словом к сотрудникам обратился заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Дмитрий Алексеев. Он поздравил коллектив с профессиональным праздником – Днем работников СИЗО и тюрем и подчеркнул символичность открытия памятного знака.

Право перерезать традиционную красную ленточку было предоставлено заместителю начальника УФСИН Дмитрию Алексееву и начальнику СИЗО-1 Тимуру Джалилову. Этот акт ознаменовал официальное открытие памятного знака, который станет символом истории и традиций учреждения.

Праздничное мероприятие продолжилось яркими номерами служебного тандема начальника кинологического отделения СИЗО-1 Полины Ивановой и ее служебных собак по кличке Енот и Гепард. Творческие номера подарили массу положительных эмоций сотрудникам и их детям, став запоминающимся финалом торжества.