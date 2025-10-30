Общество

Две группы школьников Островского района посетили парк Вооружённых Сил России «Патриот»

Две группы школьников Островского района в составе делегации Псковской области посетили военно-патриотический парк Вооружённых Сил России «Патриот», главный храм Вооруженных Сил России, в вечернее время ребята полюбовались и ощутили величие и мощь храма с уникальной подсветкой, рассказал глава района Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram

«Также островичи посетили музейный комплекс «Дорога памяти. Пройдя 1418 шагов к Победе, ребята испытали эмоции и впечатления, которые невозможно передать словами. Особые впечатления производят мультимедийные хронологические ленты о событиях каждого дня Великой Отечественной войны с эффектами погружения в реальность. В этих залах можно присесть и послушать письма летчиков, танкистов, медсестер и других защитников нашей Родины. Конечно, многие видео было тяжело воспринимать из-за их ужасающей правды, но это наша история, и ее нужно знать», - поделился Дмитрий Быстров.

В Галерее памяти музейного комплекса содержится информация о более чем 33 000 000 героях, представленная в виде фотографий и краткой информации о их боевом пути.

«Мы гордимся тем, что в нашей стране есть такие мемориальные комплексы, где мы можем не только больше узнать о нашей истории, но и преклонить головы перед подвигами наших солдат и никогда не забывать о их мужестве и героизме. Выражаем благодарность правительству Псковской области и ГАОУ ДО "Лидер" за участие островичей в этой поездке», - заключил глава.