Общество

Юные псковичи получили свой первый документ

Накануне Дня народного единства в Пскове состоялось торжественное вручение паспортов юным гражданам России, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении культуры города.

Фото здесь и далее: управление культуры Пскова

«Для ребят этот день стал настоящим символом взросления, ответственности и новых возможностей. Особенно значимо, что первый документ гражданина страны они получили накануне праздника, объединяющего поколения и народы России», - сказали в управлении.

С напутственными словами к ребятам обратился глава города Пскова Борис Елкин, пожелав им с гордостью носить звание гражданина России, любить свой город, беречь историю своей страны и стремиться к добрым делам.

«Пусть этот день запомнится как начало большого жизненного пути, наполненного успехами, мечтами и достижениями!» - подытожили в управлении.