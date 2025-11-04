Общество

Игорь Дитрих и Армен Мнацаканян проведут приемы граждан на этой неделе

График приема граждан депутатами Псковского областного Собрания депутатов на этой неделе предоставили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

6 ноября, в четверг, с 10:00 до 12:00 прием граждан проведет Игорь Дитрих, округ №11 (Бежаницкий, Дедовичский, Локнянский и Опочецкий округа).

7 ноября, в пятницу, с 10:00 до 12:00 граждан примет Армен Мнацаканян, округ №9 (Новоржевский, Островский, Пушкиногорский округа)

Приёмы граждан пройдут в общественной приёмной партии «Единая Россия» по адресу: улица Гоголя, 9. Записаться на консультацию можно по телефону: 8 (8112) 66-25-12. По этому же номеру можно связаться с депутатом, если нет возможности приехать на приём лично.