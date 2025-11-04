Общество

Голосование за подключение интернета в 28 псковских деревнях продлится до 9 ноября

Голосование за подключение деревень Псковской области к сотовой связи и интернету завершится 9 ноября, сообщила глава Псковского района Наталья Федорова на своей странице сети «ВКонтакте».

Фото: страница сети «ВКонтакте» Натальи Федоровой

Проголосовать можно на портале «Госуслуги».

Также можно отправить письмо на адрес Минцифры: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2. В письме необходимо указать имя, адрес регистрации и населенный пункт, который нуждается в подключении к интернету. Письмо может быть коллективным.

Голосовать могут совершеннолетние граждане, зарегистрированные на территории Псковской области. Для поддержки населенного пункта из списка не обязательно быть зарегистрированным именно в нем.

В Псковском районе участвуют 28 населенных пунктов в общественном голосовании Минцифры по отбору деревень, которые получат сотовую связь и интернет 4G в 2026 году в рамках программы «Устранение цифрового неравенства». В этот список выходят: Логозовская волость: Подосье, Федоровщина, Дуброво, Логозовичи, Неелово-2; Писковичская волость: Голубово, Ваулино, Паклино, Солоново, Загорицы; Торошинская волость: Крипецкое-1, Подборовье-1, Подборовье-3, Торошино, Черняковицы; Середкинская волость: Верхолино, Спасовщина, Гверздонь; Ядровская волость: Похвальщина, Барбаши, Горушка, Горнево; Карамышевская волость: Большое Загорье, Быстрецово, Лопатово; Ершовская волость: Ершово; Завеличенская волость: Опочицы; Краснопрудская волость: Кирово.