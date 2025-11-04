Общество

Псковские профсоюзы: Более 200 организаций предлагают скидки для своих работников

В Псковском областном совете профессиональных союзов на совещании подвели промежуточные итоги результатов работы профобъединения, сообщили Псковской Ленте Новостей в совете.

Фото: официальный сайт Псковского областного совета профессиональных союзов

«Наша основная задача незыблема — работать в защиту и во благо человека труда», — с этих слов председателя Псковского облсовпрофа Игоря Иванова началось совещание.

На сегодняшний день псковские профсоюзы реализуют ряд программ поддержки участников профдвижения. Это, прежде всего, юридическая защита работников предприятий и организаций практически всех отраслей. Предоставление возможности оздоровления в профсоюзных санаториях региона, отдыха на профсоюзных турбазах. Реализация различных программ, в том числе по обучению специалистов по охране труда.

Для профсоюзов в ряде организаций действуют специальные скидки. На этой неделе состоялась встреча партнеров профсоюзной дисконтной программы с председателем Псковского облсовпрофа Игорем Ивановым. В рамках встречи участники обсудили увеличение количества членов профсоюзов, принимающих участие в дисконтной программе. В рамках этой программы участники могут получить скидки в более 200 организациях региона, и количество таких организаций динамично растет.

«Направление работы правильное. Нужно постоянно работать над усовершенствованием различных программ и увеличением их количества для членов профсоюзов», — сказал в заключение совещания Игорь Иванов.