Ушёл из жизни педагог колледжа ПсковГУ Александр Желавский. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в университете, он скончался 24 апреля на 69-м году жизни.
Преподаватель высшей квалификации Александр Желавский больше 20 лет обучал студентов основам безопасности жизнедеятельности в колледже ПсковГУ, а также развивал патриотическое направление работы.
До преподавательской деятельности служил в Вооруженных силах СССР, выполнял задачи в Казахстане и Приднестровье. В составе Западной группы войск участвовал в разминировании боеприпасов времен Великой Отечественной войны.
Прощание пройдёт 28 апреля в 12:20 на Крестовском кладбище.