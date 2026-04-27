Ушёл из жизни педагог колледжа ПсковГУ Александр Желавский. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в университете, он скончался 24 апреля на 69-м году жизни.

Фото: ПсковГУ

Преподаватель высшей квалификации Александр Желавский больше 20 лет обучал студентов основам безопасности жизнедеятельности в колледже ПсковГУ, а также развивал патриотическое направление работы.

До преподавательской деятельности служил в Вооруженных силах СССР, выполнял задачи в Казахстане и Приднестровье. В составе Западной группы войск участвовал в разминировании боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

«За время работы в колледже Александр Иванович заслужил уважение среди коллег и студентов. Коллектив запомнит его как честного, порядочного и отзывчивого человека. ПсковГУ выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Ивановича», - рассказали в вузе.

Прощание пройдёт 28 апреля в 12:20 на Крестовском кладбище.