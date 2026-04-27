Более 700 жителей Псковской области, пострадавших от радиации, получают меры соцподдержки

В Псковской области проживает более 700 человек, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Среди них — ликвидаторы, люди, эвакуированные в 1986 году из зоны отчуждения, а также те, кто родился после радиоактивного облучения одного из родителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении Социального фонда России. 

Эти граждане имеют право на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) и набор социальных услуг (НСУ), который включает лекарства, медицинские изделия, путевки на санаторно-курортное лечение, а также оплату проезда к месту лечения. Некоторым категориям «чернобыльцев», например, тем, у кого установлена инвалидность, доступны сразу две ежемесячные выплаты, если на это есть основания. Например, ликвидаторы последствий катастрофы, признанные инвалидами, получают одну ЕДВ как инвалиды ЧАЭС, вторую – как граждане с инвалидностью.

Граждане с инвалидностью вследствие чернобыльской катастрофы имеют право на установление двух пенсий одновременно — государственной по инвалидности и страховой по старости. Нетрудоспособным членам семьи умерших чернобыльцев также назначаются страховые пенсии по старости (инвалидности) и государственные пенсии по случаю потери кормильца.

Кроме того, «чернобыльцы» получают ежемесячную денежную компенсацию на приобретение продовольственных товаров, ежегодную компенсацию за вред, нанесенный здоровью, и ряд других пособий.

С полным перечнем мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, можно ознакомиться на сайте Социального фонда России. 

«Меры соцподдержки и пенсионное обеспечение чернобыльцев и членов их семей носят заявительный характер. С заявлением на их предоставление можно обратиться лично в клиентские службы ОСФР по Псковской области, в МФЦ или оформить на портале госуслуг», - уточнили в отделении.

Вопросы можно задать по телефону контакт-центра (8 800 100 00 01, звонок бесплатный).

