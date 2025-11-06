Общество

Сергей Шерстобитов стал начальником управления Минюста России по Донецкой Народной Республике

Экс-председатель комитета юстиции Псковской области, бывший руководитель аппарата Псковского областного суда Сергей Шерстобитов назначен на должность начальника управления Минюста России по Донецкой Народной Республике, об этом он сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Напомним, 31 октября в Псковском областном суде состоялось собрание, на котором председатель суда Олег Лазарев сообщил об уходе на новую работу руководителя аппарата областного суда Сергея Шерстобитова, поблагодарил его за труд на благо судебной системы и вручив несколько наград.

Смотрите также Руководитель аппарата областного суда Сергей Шерстобитов покидает свой пост

Сергей Шерстобитов занимал должность руководителя аппарата Псковского областного суда с октября 2023 года. Ранее был председателем комитета юстиции Псковской области.