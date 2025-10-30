Общество

Сергей Шерстобитов планирует стать чиновником на Донбассе

Бывший руководитель аппарата областного суда Сергей Шерстобитов планирует занять чиновничью должность на Донбассе, об этом он сообщил корреспонденту Псковской Ленты Новостей.

«Планирую занять чиновничью должность на Донбассе. Первый рабочий день будет 6 числа», - сказал Сергей Шерстобитов.

Напомним, 31 октября в Псковском областном суде состоялось собрание, на котором председатель суда Олег Лазарев сообщил об уходе на новую работу руководителя аппарата областного суда Сергея Шерстобитова, поблагодарил его за труд на благо судебной системы и вручив несколько наград.

Сергей Шерстобитов занимал должность руководителя аппарата Псковского областного суда с октября 2023 года. Ранее был председателем комитета юстиции Псковской области.