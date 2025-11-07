Общество

Юношей из Псковской области приглашают на обучение в академию Росгвардии

Военная ордена Жукова академия войск национальной гвардии РФ проводит обучение курсантов на трех факультетах: артиллерийском, командном и военно-политической работы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Принятые в академию курсанты зачисляются на действительную военную службу, обеспечиваются всеми видами довольствия и проживают на территории вуза.

Окончившие первый курс заключают контракт о прохождении военной службы и пользуются льготами в соответствии с ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Курсантам ежегодно предоставляются каникулы: в зимнее время – две недели, летом – 30 дней.

Выпускники академии Росгвардии назначаются в подразделения, обеспечивающие общественную безопасность, охрану важных государственных объектов и другие задачи, стоящие перед Росгвардией.

Дополнительную информацию можно узнать на сайте образовательного учреждения, а также в региональном управлении Росгвардии по телефону: 8112-73-43-13.