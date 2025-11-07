Общество

Детский фонд организовал выдачу помощи для семей из Пскова

7 ноября Псковское областное отделение Российского детского фонда организовало крупную акцию по выдаче благотворительной помощи для семей с детьми из Пскова. В рамках мероприятия нуждающиеся семьи выбрали для детей одежду и обувь по сезону, развивающие игрушки и детскую литературу, сообщили Псковской Ленте Новостей в псковском отделении фонда.

Фото: Псковское областное отделение Российского детского фонда

Поддержку получили 143 ребёнка из 42 семей. В Детском фонде отметили, что для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, такая помощь становится важным подспорьем: качественная одежда и обувь обеспечивают комфорт и здоровье ребёнка, игрушки способствуют развитию творческих способностей и эмоциональной сферы, а книги открывают дверь в мир знаний и воображения.

«Для детей каждая новая игрушка или книжка – это повод для радости и открытий, а для родителей – возможность подарить своему ребёнку счастливые моменты, несмотря на сложные жизненные обстоятельства», – отметила координатор проекта «Добрые руки» Олеся Александрова.

Детский фонд при поддержке партнёров и волонтёров проводит акции по выдаче благотворительной помощи раз в три месяца. В этот раз одежду и обувь, в том числе новые вещи, предоставил благотворительный фонд «Второе дыхание» (город Москва). А передать детям игрушки и книжки получилось благодаря активным покупателям магазина «Детский мир» в ТРК «Акваполис». Делая покупки в магазине, жители города приобретают и оставляют товары для подопечных Фонда.

Не обходятся массовые выдачи помощи без волонтёров, которые помогают в сортировке вещей, организации пространства на выдаче помощи, консультируют семьи и помогают им с выбором одежды и обуви нужного размера.

Если ваша семья оказалась в сложных жизненных условиях, вы можете обратиться в Детский фонд за поддержкой по следующим контактам: 8-911-365-70-05 или 533-880 – Олеся, координатор программ. Также готовы ответить на вопросы в социальных сетях.

Отметим, что выдача благотворительной помощи состоялась в рамках проекта «Добрые руки» при поддержке правительства Псковской области.