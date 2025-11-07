Общество

Скончался народный артист РФ Владимир Симонов

Ведущий актер Театра имени Евгения Вахтангова народный артист РФ Владимир Симонов ушел из жизни в возрасте 68 лет. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к окружению артиста театра и кино.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС, архив

Telegram-канал Mash утверждает, что артист умер от нарушений в работе сердечно-сосудистой системы.

«Причина смерти Владимира Симонова — хроническое заболевание, развившееся на фоне артериальной гипертензии», — говорится в публикации.

По данным Telegram-канала, в 2024 году актер обратился в больницу из-за кашля, но во время осмотра у него выявили высокое давление, которое вызывало нарушения в работе сердечно-сосудистой системы и повышало риск инсульта.

Актер родился в городе Октябрьске Куйбышевской (ныне — Самарской) области. В 1983 году пришел во МХАТ, где проработал шесть лет. С 1989 года и до конца жизни проработал в Театре имени Вахтангова.

Симонов сыграл в таких спектаклях, как «Ромул Великий», «Улыбнись нам, господи», а также принимал участие в постановках других театров.

Актер снялся более чем в 150 фильмах, включая «Одиноким предоставляется общежитие», «Граница. Таёжный роман», «Перевал Дятлова» и «Чернобыль».