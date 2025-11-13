Общество

Финалистки «Мисс» и «Миссис Псков» приняли участие в кулинарном испытании

Финалистки главного фестиваля красоты приняли участие в кулинарном испытании, в котором жеребьевка определила, какие блюда они будут готовить: салаты, капкейки, блины, штрудель или торт, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Фото здесь и далее: Даниил Леонтьев

Генеральные партнеры конкурса — сервис доставки «Еда в холода» и «Мега-Холод» — подготовили наборы продуктов для каждого блюда. Участницы приготовили свои гастрономические работы.

Готовые блюда девушки презентовали жюри в банкетном ресторане «Вкус и цвет». Большинство конкурсанток подошли к процессу творчески, включая выступления с песнями, танцами, костюмами и даже медведем, отметили организаторы.

В жюри кулинарного испытания сезона 2025 года вошли: Кристина Гончарова, Евгения Морозова, Светлана Шумейко, Алина Гончарова, певица Софья Самсонова, Ирина Волкова, Анастасия Белим, Наталья Мерелайне и Наталья Романова.

По итогам конкурса определят двух победительниц в категориях «Мисс» и «Миссис». Их фамилии объявят на финальной церемонии 22 ноября в спортивно-развлекательном парке «Простория».

Специальной гостьей шоу станет Mpho Mogotsi — Mrs Universe Africa из Йоханнесбурга. Также выступят звезды «Россия1» и проекта «Ну-ка все вместе!» — Алексей и Мария Дорохины.

Финал фестиваля «Мисс/Миссис Псков 2025» пройдет 25 ноября в СРП «Простория».

Почётными гостями станут «Миссис Россия 2025» Екатерина Семенова, «Миссис Москва 2025» Марина Куклачева, «Миссис Россия 2022» Нина Банная, директор конкурсов «Миссис Россия» и «Миссис Москва» Алла Маркина и более 100 «королев» из разных городов России.