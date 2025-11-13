Общество

Полицейские Псковского района провели правовую беседу с подростками

Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел РФ по Псковскому району посетили Остенскую среднюю школу — филиал Писковской средней общеобразовательной школы, сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМВД.

Фото здесь и далее: ОМВД РФ по Псковскому району

Они провели встречу для учащихся 6-11 классов, чтобы рассказать о профессии полицейского, предупредить о кибербуллинге и поговорить о профилактике правонарушений и употребления психоактивных веществ.

Старший инспектор и стажер ПДН подробно объяснили школьникам требования к сотрудникам МВД. Ребятам рассказали о вузах МВД и возможностях службы в полиции.

Отдельно полицейские обсудили проблему кибербуллинга, отметив, что в интернете никто не освобождается от ответственности. Они объяснили, что оскорбления, угрозы и распространение личной информации без согласия могут привести к административной или уголовной ответственности. Подросткам дали советы, как защитить себя от интернет-травли и куда обращаться за помощью.

В завершение инспекторы разобрали последствия нарушения закона и употребления запрещённых веществ, рассказав, с какого возраста наступает ответственность и какой вред ПАВ наносят здоровью и будущему. Особенно подчеркнули, что наркотики закрывают многие профессиональные пути.