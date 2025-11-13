Общество

Акне: как вернуть здоровье коже

Прыщи - не самое приятное явление. В основном, с этой проблемой сталкиваются подростки. Но порой от проявлений акне страдают и взрослые люди.

О том, почему возникает заболевание, чем оно опасно и как избавиться от прыщей, чтобы избежать неприятных последствий в виде пятен или рубцов, рассказала врач-дерматолог-косметолог Кожно-венерологического диспансера Псковской области Регина Корнилова.

Множество причин

Акне - это заболевание сальной железы, которое проявляется на коже воспалением. «К нам обращаются подростки с жалобами на прыщи: красные, водянистые, гнойные. Врач диагностирует заболевание, определяет степень тяжести и назначает лечение», - рассказала Регина Корнилова.

Каковы причины нарушения работы сальной железы?

Выделяют несколько основных триггеров, которые провоцируют появление акне:

Быстрые углеводы.

Употребление быстрых углеводов влияет на работу сальных желёз, активизирует их. «Потребление конфет, пирожных, лимонадов, фастфуда увеличивается с каждым годом. Производители придумывают разнообразные маркетинг-ходы для того, чтобы дети покупали эти продукты. Быстрые углеводы насыщают энергией. От сладкого мы получаем эндорфин, повышается настроение. Но действие их очень короткое. Для сохранения энергии в течение дня лучше подойдут медленные углеводы (зерновые, овощи, фрукты)», - пояснила врач.

Стресс.

«Количество подростков, которые состоят на учете у психиатров или ходят к психологу, увеличивается. Из-за большой нагрузки в школе, с которой дети не справляются, у них возникает стресс, нарушается режим сна, что также влияет на активность сальных желез. Поэтому утром, как и вечером, необходимо умывать лицо», - отметила Регина Корнилова.

Изменение гормонального фона.

У подростков гормональный фон начинает меняться очень рано. Половое созревание и выработка тестостерона способствует повышенному салоотделению.

Некачественная косметика.

«Современные подростки используют огромное количество косметики, которую покупают на интернет-площадках, и она не самого лучшего качества. Для того, чтобы продать эту несертифицированную дешевую косметику, используются яркие ролики - подростков учат наносить средства. В итоге на нежную чувствительную кожу наносится 33 слоя косметики, она перестает дышать и ухудшается ее состояние», - рассказала специалист.

Некрасивые последствия

«Раньше подростки тоже страдали акне, угревой болезнью, но 20-30 лет назад такого количества углеводов не было, не было столько косметики и столько стресса. Иногда даже говорили: «Закончится переходный период - закончатся прыщи». И практически у 80 процентов подростков они проходили. Только процентов 15-20 получали лекарственную терапию. Сейчас заболевание может не проходить с завершением подросткового периода, потому что усугубляется теми факторами, которые были перечислены», - отметила Региона Корнилова.

Игнорирование проблемы, а также самолечение акне может привести к осложнениям. «Если вовремя не обратиться к дерматологу и самостоятельно проводить лечение угревой болезни, это может вызвать патологический процесс, когда воспаление глубоко уходит в кожу и затрагивает подкожную клетчатку. Тогда воспалительные элементы долго не проходят, а на их месте остаются следы - либо застойная пигментация, либо рубцы», - отмечает врач.

С постакне очень сложно бороться, потому что кремы и химические пилинги не всегда эффективно воздействуют на рубцовую ткань. «Чем раньше мы начинаем лечение и подбираем правильный уход, тем больше шансов выровнять кожу до идеального состояния», - отмечает врач.

Комплексное лечение

С любыми высыпаниями на коже, которые доставляют дискомфорт, желательно записаться на прием к дерматологу. Не всегда для избавления от акне необходима лекарственная терапия. Иногда достаточно обсудить этапы ухода с использованием лечебной косметики, режим дня, питание.

«Мы активно работаем совместно с врачами-гастроэнтерологами. Они помогают наладить питание, подобрать питьевой режим. Питание - это то топливо, которым мы наполняем свой организм. Чем оно будет качественнее, тем лучше будет работать наш механизм, в том числе дышать и работать наша кожа», - рассказала Региона Корнилова.

Косметика, которая необходима для ухода, должна быть сертифицирована. Это так называемая космецевтика, которая продается в аптеке и помогает нам справляться с проблемами именно наружного характера.

С акне также помогают справиться ретиноиды - препараты, которые помогают привести сальную железу в порядок и остановить воспалительный процесс. Применение их разрешено с 12-летнего возраста, но дозировку должен подобрать врач в зависимости от стадии заболевания. Обычно их назначают в небольших дозах и небольшими курсами.

Помимо назначения препаратов специалисты рекомендуют дополнительные косметологические процедуры. «В нашем лечебном заведении мы предлагаем подросткам механическую и ультразвуковую чистки, химические пилинги, дарсонваль, криомассаж и удаление закрытых и открытых комедонов. Это то, что может помочь быстро привести кожу в состояние здоровой», - рассказала врач.

Акне у взрослых

Акне - это проблема не только подростковая. В современном мире заболевание нередко встречается и у взрослых. «Позднее акне чаще всего возникает у женщин после 35-40 лет и связано с изменением гормонального фона. Иногда заболевание связано тоже с излишним использованием косметики или стрессом», - пояснила Регина Корнилова.

Чаще всего угревая сыпь возникает на жирной или комбинированной коже. Врач отметила, что человек рождается с определенным типом кожи и живет с ним всю жизнь. «Жирная кожа не может стать сухой, но может быть пересушенной - в стрессе и недоувлажненной. И в этом случае смена косметики (использование жирного крема для сухой кожи) провоцирует акне. Такой коже нужны не питательные кремы, а интенсивное увлажнение», - пояснила врач.

Лечение акне у взрослых строится на тех же принципах, что и у подростков. По словам специалиста, для избавления от заболевания необходимо сочетать лечебные процедуры и косметологические. Последние особенно эффективны для того, чтобы быстро купировать процесс воспаления и не дать акне уйти в тяжелую стадию.

Взрослым совет тот же, что и подросткам: для решения проблемы обращайтесь к врачу-дерматологу, чтобы он провел диагностику и рекомендовал соответствующее лечение.

Кожно-венерологический диспансер Псковской области предлагает различные услуги в области косметологии, в том числе:

аппаратная косметология: криотерапия лица, фонофорез, ультразвуковая чистка лица;

инъекционная косметология: биоревитализация, инъекции ботокса, диспорта, ксеомина;

контурная пластика;

мезотерапия лица и тела;

плазмолифтинг лица;

косметологический массаж;

фотолазерная терапия

светотерапия

лазерная эпиляция

игольчатый и неигольчатый RF-лифтинг

безоперационная подтяжка лица (нитевой лифтинг)

удаление новообразований и вульгарных бородавок (электрокоагуляция, лазерная деструкция и криодеструкция).

Адрес: ул. Советская, д. 44а.

Телефон регистратуры: 72-76-16.

Часы работы: пн.-пт. - 08:00-18:00, сб. - 09:00-13:00.

Сайт: pskovkvd.moy.su

Группа в ВКонтакте: vk.com/pskovkvd

*Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Реклама: ГБУЗ ПО «КВД». ИНН: 6027015573. Erid: 2SDnjdvaFTu